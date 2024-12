Un teaser trailer svela il crossover tra Stellar Blade e Goddess of Victory: Nikke

Una possibile collaborazione tra Stellar Blade e il popolare gioco mobile Goddess of Victory: Nikke (entrambi realizzati da Shift Up Games) era stata vociferata e suggerita in più occasioni e ora è arrivata finalmente la conferma ufficiale.

Per chi non lo conoscesse, Goddess of Victory: Nikke è uno GDR e sparatutto in terza persona free-to-play per PC e dispositivi mobile iOS e Android. Il gioco è ambientato in un futuro post-apolattico dove il giocatore guida in battagli un gruppo di androidi, tutti femminili, chiamati Nikkes, per far fronte all'invasione degli alieni meccanici chiamati Raptures.