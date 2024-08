Evangelion arriva in Goddess of Victory: Nikke grazie a un crossover con Asuka, Rei, Mari e Misato

La collaborazione non ha ancora una data precisa, ma arriverà "presto" coinvolgerà i personaggi più noti dell'opera di Hideaki Anno, come Asuka, Rei, Mari e Misato che rivediamo anche nell'artwork ufficiale che ha accompagnato l'annuncio, che potrete vedere qui sotto. Si parla di contenuti esclusivi che porteranno il mondo di Evangelion all'interno di Nikke , dunque forse potremo scendere in battaglia proprio nei panni dei personaggi di questi personaggi.

Level Infinite e gli sviluppatori di Shift Up Games hanno annunciato un nuovo evento crossover di Goddess of Victory: Nikke che vedrà l'arrivo dei personaggi dell'amata serie Neon Genesis Evangelion del titolo free-to-play per dispositivi mobile e PC.

Che cos'è Goddess of Victory: Nikke?

Goddess of Victory: Nikke è un GDR e sparatutto in terza persona free-to-play per iOS, Android e PC Windows sviluppato da Shift Up Games, gli autori di Stellar Blade. Ambientato in un futuro post-apocalittico, il giocatore contra un gruppo di personaggi chiamati Nikkes, delle soldatesse artificiali create per far fronte all'invasione di alieni meccanici chiamati Raptures.

Il gameplay si basa su sparatorie stazioniarie rapide e strategiche, in cui potremo cambiarei il personaggio controllato del nostro party e utilizzare le sue abilità speciali per avere la meglio sugli avversari. Il gioco include meccaniche gacha, tramite quale i giocatori possono ottenere nuovi personaggi giocabili e armi.