Call of Duty: Black Ops 6 al lancio su Game Pass ma Xbox non può pubblicizzarlo troppo, per un rumor

In pratica Call of Duty: Black Ops 6 farà parte del catalogo di Xbox Game Pass fin dal debutto, il prossimo 25 ottobre, e come sappiamo Microsoft ha annunciato la cosa in maniera ufficiale, ma sul piano del marketing l'azienda si troverebbe a doversi "trattenere" in tal senso.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile al lancio su Game Pass ma Xbox non può pubblicizzarlo , o quantomeno non può farlo in maniera massiccia, stando a un curioso rumor riportato da due diversi content creator con parecchi contatti in casa Microsoft.

Un accordo complicato

Come certamente ricorderete, lo scorso luglio Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo per Call of Duty in cui viene stabilito che per i prossimi dieci anni la serie continuerà a essere disponibile anche sulle piattaforme Sony, non diventando dunque un'esclusiva Xbox.

Questo contratto ha certamente svolto un ruolo rilevante in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, ma non se ne conoscono i dettagli precisi ed esiste senz'altro la possibilità che la casa di Redmond si sia impegnata nel non danneggiare le vendite del franchise su PlayStation.

Il risultato sembra essere appunto una situazione in cui, alla luce di queste voci (non confermate, sia chiaro), Xbox dovrà esimersi dal promuovere in maniera massiccia la disponibilità di Black Ops 6 nel catalogo del Game Pass fin dal lancio.