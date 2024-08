I controller BackBone sono disponibili da GameStop, definitivi per il gaming mobile su iOS e Android

Si tratta di un accessorio particolarmente apprezzato per la sua ergonomia e facilità d'uso, in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco standard sui dispositivi mobile.

Potete trovare la gamma BackBone One Mobile Gamepad a questo indirizzo sul sito ufficiale di GameStop, disponibile in diverse versioni per quanto riguarda la compatibilità e il design della periferica.

Il catalogo di GameStop si amplia ad accogliere l'intera linea dei controller BackBone , che rappresentano le soluzioni ideali e definitive per il gaming mobile su iOS e Android , con diverse colorazioni e configurazioni di design.

Modelli disponibili e prezzi

L'aggiunta di controlli tradizionali come due stick analogici, croce digitale e tasti frontali rappresentano la soluzione ideale per giocare su iOS e Android, andando oltre i normali controlli con touch screen.

Il BackBone One edizione PlayStation con la sua confezione

Vediamo la lista dei modelli di BackBone One disponibili presso GameStop e relativi prezzi:

Controller BackBone One - Nero (connessione Lightning per iOS) - 119,98€

Controller BackBone One - Nero (connessione USB-C per Android) - 119,98€

Controller BackBone One - PlayStation Edition (connessione USB-C per Android) - 119,98€

Controller BackBone One - PlayStation Edition (connessione Lightning per iOS) - 119,98€

Controller BackBone Labs One V2 - PS5 (per iPhone) - 89,98€

Controller BackBone Labs One V2 - Xbox Series X (per iPhone) - 89,98€

Per quanto riguarda i modelli PS5 e Xbox Series X, si tratta di varianti del classico BackBone One caratterizzate da colorazioni e design che ricordano le rispettive console Sony e Microsoft, entrambe per iPhone.

I controller in questione sono caratterizzati da un'ottima qualità costruttiva, nonché la connessione diretta che riduce sensibilmente la potenziale latenza.

Unite a una buona ergonomia e una progettazione che, sostanzialmente, riproduce il layout classico dei controller da console, i BackBone One possono essere considerati una soluzione molto consigliata per il gaming mobile su iOS e Android e per il Remote Play di PlayStation.