L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium è vicino: ecco data e orario

Sony è schematica per quanto riguarda la scaletta del suo servizio in abbonamento, con i titoli dei livelli Extra e Premium che da prassi vengono svelati la settimana dopo il lancio dei giochi "gratis" dell'Essential. Salvo sorprese o imprevisti, la data e orario da cerchiare sul calendario è quella di mercoledì 14 agosto alle 17:30 italiane .

Siamo vicini alla metà del mese, quindi significa che presto Sony svelerà la line-up di giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire la libreria di PlayStation Plus Extra e Premium ad agosto . Vediamo per quanto è in programma l'annuncio.

Quando saranno disponibili i giochi di agosto del PlayStation Plus Extra e Premium

Se l'annuncio avverrà con le tempistiche di cui abbiamo parlato in precedenza, i nuovi giochi di agosto di PS Plus Extra e Premium saranno disponibili a partire dalla mattina di martedì 20 agosto, dopo l'aggiornamento del PlayStation Store che solitamente avviene intorno alle 10:00 - 11:00.

Logo del PlayStation Plus

Per il momento non ci sono giochi confermati da parte di Sony, che sta mantenendo come al solito il massimo riserbo sulla lineup di questo mese. Talvolta capita che l'elenco parziale o totale dei titoli in arrivo venga svelato in anticipo da fonti affidabili, come billbil-kun. In tal caso riporterà tutti i dettagli sulle nostre pagine.

Sempre il 20 agosto, 10 giochi lasceranno il catalogo di Extra e Premium, inclusi Lost Judgment e Sea of Stars. Dunque avete poco più di una settimana per giocarli tramite il vostro abbonamento se vi interessano. Vi ricordiamo inoltre che da martedì scorso sono disponibili i giochi di agosto di PlayStation Plus Essential.