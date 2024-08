PlayStation Plus Extra e Premium perderanno altri giochi in agosto, sale la lista dei titoli in uscita

Non sono mai molto chiari i piani di Sony per quanto riguarda i giochi destinati ad abbandonare il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, pertanto è normale che la lista dei titoli in uscita dal servizio venga aggiornata più volte e in maniera poco prevedibile, come in questo caso: altri giochi verranno rimossi da PS Plus Extra e Premium nel mese di agosto, con la lista che sale a 10 titoli.

Tra questi ci sono anche giochi di un certo interesse, dunque l'elenco può risultare molto interessante per gli abbonati al servizio Sony. Anche in questo caso si tratta di visualizzare le informazioni dei singoli titoli, oppure consultare la sezione "Ultima possibilità di giocare", che in questo caso ha visto l'arrivo di altri giochi a sorpresa.

Il preavviso non è molto, dunque nel caso siate interessati ad alcuni di questi il consiglio è di concentrarsi su questi finché sono disponibili all'interno del servizio.