PlayStation Plus Extra e Premium perderà 5 giochi ad agosto con NBA 2K24, Need For Speed Unbound e altri

Con i nuovi arrivi ci sono anche altri saluti da fare nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, che perderanno altri 5 giochi nel mese di agosto, dopo le nuove introduzioni viste proprio questa settimana.

Non è detto che le defezioni siano limitate a queste, considerando che le tempistiche di comunicazione ufficiali da parte di Sony non sono molto chiare per quanto riguarda le uscite di scena dal catalogo di PlayStation Plus, ma intanto possiamo dare per certo l'abbandono di questi cinque titoli, visto che sono visibili nella sezione "ultima possibilità di giocare", che indica appunto i titoli in uscita: