I giochi di luglio di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili ora, ecco la lista completa

Siamo a martedì 16 luglio e questo significa che a partire da oggi gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono scaricare i nuovi giochi PS4, PS5 e PS VR2 di luglio, che includono tra gli altri anche Remnant 2, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Mount & Blade 2: Bannerlord e Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Come sempre, si tratta dei giochi destinati agli abbonati ai tier superiori all'Essential di PlayStation Plus, con quest'ultimo che è compreso in entrambi. Gli utenti abbonati a PS Plus Extra hanno accesso a una ulteriore aggiunta di titoli mensili oltre ai giochi Essential, mentre gli utenti Premium possono accedere anche ai giochi classici, oltre a tutti quelli riferiti in precedenza.

I giochi entrano nel catalogo da oggi e vi rimangono per periodi di tempo variabili. Non è mai chiara la situazione, ma di volta in volta Sony comunica poi i giochi che lasciano il catalogo di mese in mese.