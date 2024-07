ASUS ROG Ally con Z1 Extreme è in sconto con le offerte del Prime Day di Amazon

Le offerte del Prime Day di Amazon sono iniziate, con tantissimi sconti anche per quanto riguarda il mondo del gaming. Ad esempio, ora è possibile trovare in promozione ASUS ROG Ally con Z1 Extreme scontata del 26% sul prezzo standard. Trovate il prodotto a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato al pubblico per l'handheld è di 799 euro, mentre quello attualmente in promozione per gli iscritti a Prime è di 588,30 euro, con una riduzione di circa 210 euro. Si tratta del prezzo più basso come prodotto venduto e spedito da Amazon, dunque con consegna gratuita garantita in un giorno.