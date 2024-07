AMD Ryzen 9000 Zen 5: ecco la data di uscita ufficiale e tutti i nuovi benchmark per l'intera line-up

La prossima generazione di CPU desktop AMD Ryzen 9000 "Zen 5" ha finalmente una data di uscita ufficiale : arriverà sul mercato il 31 luglio 2024, come già anticipato da precedenti voci di corridoio. L'azienda ha anche condiviso nuovi benchmark delle prestazioni per tutti e quattro i nuovi chip che dovrebbero rappresentare la line-up di lancio, ovvero Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X .

Tutti i modelli tranne quello di punta hanno TDP inferiori rispetto ai loro predecessori, pur offrendo comunque miglioramenti impressionanti nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente. AMD non ha ancora condiviso i prezzi, ma ha promesso che l'annuncio arriverà prima della data di uscita di Ryzen 9000, prevista come detto per il 31 luglio 2024.

La famiglia di CPU desktop AMD Ryzen 9000, nome in codice Granite Ridge , si basa sull'ultima architettura di core Zen 5 e si rivolge ai PC da gioco ad alte prestazioni. Le nuove funzionalità con i core Zen 5 promettono di essere molte, ma tanto per cominciare la serie 9000 mantiene la compatibilità con la piattaforma AM5 esistente e le varianti future, con I/O migliorato e supporto della memoria DDR5.

L'AMD Ryzen 9 9950X include anche 3 chiplet, due dei quali sono CCD Zen 5, ciascuno con 8 core, 16 thread e 32 MB di cache L3, mentre il terzo chiplet è il die IO o IOD, basato sul processo TSMC a 6 nm, quasi identico all'IOD che abbiamo visto sui chip Ryzen 7000 ma con alcuni piccoli aggiustamenti. L'IOD mantiene le stesse 2 unità di calcolo basate sull'architettura grafica RDNA 2 e viene clockato a 2200 MHz. La CPU supporta completamente l'overclocking su CPU e memoria, e ha tutto il supporto tecnologico per PBO2, Curve Optimizer e compatibilità con l'utility Ryzen Master. AMD raccomanda un raffreddamento a liquido per avere prestazioni ottimali.

Ancora una volta, mentre il chip mantiene la stessa velocità di boost del Ryzen 9 7900X, la frequenza base vede una riduzione di 300 MHz, una scelta obbligata di AMD per adattarsi al limite di potenza di 120W, ma anche così, questa nuova CPU 12 core dovrebbe essere in grado di vantare delle buone capacità multi-thread.

AMD Ryzen 7 9700X

Per gli utenti più mainstream, AMD offre il Ryzen 7 9700X "100-000001404", una CPU a 8 core con 16 thread, una frequenza base di 3,8 GHz, una frequenza di boost fino a 5,5 GHz, 40 MB di cache (1 CCD con 32 MB di L3 + 8 MB di L2) e un TDP di soli 65W, molto inferiore rispetto al TDP di 105W presente nel suo predecessore, il Ryzen 7 7700X.

Il confronto tra Intel Core i7 14700K e AMD Ryzen 7 9700X

Le frequenze sono fortemente ridotte, come è normale che avvenga con un TDP quasi dimezzato: la frequenza base è inferiore di 700 MHz, ma la frequenza di boost è ritoccata a +100 MHz. Per gli SKU da 65W, AMD raccomanda l'uso di un dissipatore ad aria premium per prestazioni ottimali, ma anche con un TDP così basso, AMD si assicura che gli appassionati non perdano le funzionalità di overclocking e tuning poiché i chip Ryzen 7 e Ryzen 5 vengono forniti con tutte le opzioni dei modelli di fascia alta Ryzen 9 basati sull'architettura core Zen 5.