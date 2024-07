Suicide Squad: Kill the Justice League è ora gratis con Amazon Prime Gaming, affrettatevi a scaricarlo

Come era stato precedentemente annunciato, Amazon ha aggiunto altri giochi gratis al catalogo di Prime Gaming a luglio, proprio in occasione dei Prime Days attualmente in corso, e tra questi potete scaricare gratuitamente anche Suicide Squad: Kill the Justice League, oltre a Rise of the Tomb Raider e Chivalry 2, ma solo per un periodo limitato di tempo, dunque dovete affrettarvi.

Potete trovare i giochi in questione a questo indirizzo sulla pagina ufficiale di Prime Gaming, ma come potete vedere i tre titoli sono disponibili all'interno di una finestra di tempo limitata, ovvero per 48 ore a partire da adesso, fino al 18 luglio.

Ricapitolando, questi sono i tre giochi che potranno essere scaricati gratis a partire dal 16 luglio con questa nuova iniziativa da parte di Amazon Prime Gaming: