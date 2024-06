Amazon Prime Gaming svela 15 giochi gratis disponibili tra oggi, giugno e luglio

Con l'annuncio dell'Amazon Prime Day, che si terrà il 16 e 17 luglio, Amazon Prime Gaming ha anche annunciato altri 15 giochi gratis che potranno essere liberamente scaricati dai membri di Amazon Prime tra giugno e luglio 2024, come vediamo qui sotto.

Alcuni di questi sono disponibili già da oggi a sorpresa, mentre altri arriveranno nelle prossime settimane tra ora e l'inizio di luglio, con una notevole quantità di giochi aggiunti a questo giro, anche rispetto allo standard del servizio.

I titoli in questione possono essere scaricati da vari store come GOG, Epic Games Store e Amazon Games App e sono dedicati a tutti i membri di Amazon Prime, ovvero l'abbonamento che comprende i vari vantaggi del negozio online e l'iscrizione e Prime Video, oltre a tutti gli extra come Twitch e appunto i giochi di Prime Gaming.