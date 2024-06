Miraculous: il cosplay di Ladybug da miruqi è davvero perfetto

E ora, per qualcosa di completamente diverso, diamo un'occhiata a questo cosplay di Marinette/Ladybug da parte di miruqi, che risulta davvero perfetto sia nella versione normale che in quella da super eroina, con un'interpretazione impeccabile del personaggio di Miraculous.

In questo caso ci allontaniamo un po' dai consueti manga, anime, videogiochi, comics o film per riprendere un personaggio che fa parte di una serie animata per un pubblico alquanto giovane, ma che si è saputo fare strada anche tra diverse fasce di utenti, grazie a un immaginario molto interessante e una buona caratterizzazione dei personaggi.

Marinette Dupain-Cheng è la protagonista principale di Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir, ed è una ragazza che conduce una doppia vita come normale studentessa (poi stilista in erba) e come super eroina nei panni di Ladybug.