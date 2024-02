Boruto: il cosplay di Sarada da miruqi è identico alla nuova versione cresciuta

Boruto prosegue il suo percorso lasciando (faticosamente) infine da parte la figura di Naruto, in seguito all'immancabile time skip che ha presentato diverse varianti sui personaggi nuovi: una di quelle che è cambiata maggiormente è la sua grande amica, che viene qui rappresentata in un cosplay di Sarada da parte di Miruqi, che effettiva davvero un lavoro perfetto nel ricostruire il nuovo look della ragazza cresciuta.

Il salto temporale avvenuto in Boruto ha portato a design ancora più particolari e stravaganti, e in particolare quello di Sarada ha fatto alquanto discutere: la figlia di Sasuke e Sakura, infatti, era stata sempre mostrata come una piccola nerd, pur essendo particolarmente potente avendo ereditato i poteri degli Uchiha e le capacità mediche della madre, ma dopo il time skip la sua figura è alquanto cambiata.

Il nuovo look di Sarada è diventato più sfacciato e provocante, come possiamo vedere anche in questo cosplay da parte di Miruqi, veramente ben fatto fin nei minimi particolari dell'abito e dell'acconciatura.