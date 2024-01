Naruto: il cosplay di Sakura da kallisi__vamp è in versione adulta, come vista in Boruto

Naruto, così come il suo seguito Boruto attualmente in corso, continua ad essere un mito per tutti gli appassionati di manga e anime, e la cosa si riflette ovviamente tra le cosplayer, che continuano a recuperare i suoi personaggi e proporli mantenendoli attuali, come vediamo nel cosplay di Sakura da parte di kallisi__vamp.

L'interpretazione di Sakura visibile qui sotto riprende il personaggio in maniera molto fedele, scegliendo chiaramente la versione adulta, tra le varie fasi in cui abbiamo visto la potente ninja della Foglia, allieva di Tsunade.

Sakura è un personaggio che attraversa diverse fasi nella storia ed effettua una notevole evoluzione, sia dal punto di vista caratteriale e relazionale che come ninja, nella sua capacità di alternare poteri d'attacco e tecniche da medico che la rendono un elemento di enorme importanza.