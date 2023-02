Naruto: il cosplay di Sakura di likeassassin mostra il lato affascinante della ninja

Naruto continua ad essere un mito e la cosa si rifletta ancora tra le cosplayer, che continuano a recuperare i suoi personaggi e proporli mantenendoli attuali, come vediamo nel cosplay di Sakura da parte di likeassassin.

Il cosplay di Sakura visibile qui sotto riprende il personaggio in maniera piuttosto fedele, nella versione tipica della serie Shippuden con vestito rosso acceso e concentrandosi sul lato più affascinante e romantico della ragazza.

Sakura è un personaggio che attraversa diverse fasi nella storia ed effettua una notevole evoluzione, sia dal punto di vista caratteriale e relazionale che come ninja, nella sua capacità di alternare poteri d'attacco e tecniche da medico che la rendono un elemento di enorme importanza per il Villaggio della Foglia. In questo caso, viene messo in evidenza soprattutto il lato sensibile e femminile di Sakura, che in altre situazioni può assumere connotati piuttosto differenti.

Il taglio di capelli a mezza altezza è piuttosto vicino a quello classico di Naruto Shippuden, ovvero il periodo intermedio della giovinezza, ma il segno a diamante sulla fronte significa che ha quantomeno raggiunto un certo livello nel suo addestramento. Difficile dunque trovare una collocazione temporale precisa ma la Sakura rappresentata da likeassassin sembra essere una ninja piuttosto adulta.

Nella foto, vediamo la modella in varie pose, impegnata in un'interpretazione che sicuramente spingerebbe Naruto ad adempiere alla sua celebre promessa, ma che difficilmente lascerebbe impassibile anche l'imperscrutabile Sasuke.

