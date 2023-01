My Hero Academia, il cosplay di Midnight da vkryp è più indicato agli adulti

My Hero Academia torna a ispirare un'altra interpretazione affascinante, in questo caso si tratta di un cosplay di Midnight da parte di vkryp, che interpreta l'"eroina vietata ai minori", come viene definita nel corso della serie.

Il personaggio in questione è molto particolare, come ben sa chi ha seguito la serie: Nemuri Kayama era una Pro Hero tutta incentrata sull'aspetto avvenente ma anche un'attenta e preparata insegnante dell'istituto Yuei, essendo sempre riuscita a mantenere una sorta di doppia personalità. È nota al pubblico come Midnight, la "Hero vietata ai minori", proprio per il suo atteggiamento e il costume utilizzato, che ricorda quello di una mistress sado-maso, o qualcosa del genere.

Midnight è solitamente allegra e un po' civettuola, come viene descritta negli annali di My Hero Academia, ma in qualsiasi momento può svelare il suo lato sadico in battaglia, specialmente una volta liberato il suo potere speciale. Il suo Quirk, infatti, è "Profumo del Sonno" e consente di addormentare le persone vicine emanando un aroma che induce al sonno.

Il costume e l'atteggiamento di Midnight vengono replicati in maniera molto convincente da Taliverse in questo set di foto che potete vedere qui sotto, incarnando il personaggio in maniera davvero convincente.

