Mercoledì: il cosplay di Heylinaone con Morticia e Mano è un ottimo quadretto di famiglia

Essendo diventato in breve il nuovo fenomeno di Netflix, non potevano mancare i cosplay di Mercoledì, che hanno iniziato a imperversare sui social come vediamo in questo caso nell'interpretazione di Heylinaone, per l'occasione insieme a Felvelial che interpreta Morticia, insieme anche a Mano.

Anche in questo caso, il cosplay segue ovviamente la reinterpretazione moderna del personaggio ma si dimostra decisamente fedele a quella vista su Netflix, con un ottimo lavoro effettuato dalle modelle in termini di costume e trucco. Entrambe appaiono opportunamente vestite di nero e caratterizzate dal tipico stile gotico dei personaggi in questione, in un'interpretazione veramente convincente di entrambe.

L'unica appunto che si potrebbe fare è il fatto che Morticia Addams, madre di Mercoledì, appare fin troppo giovane in questo caso, essendo messa in scena da Felvelial che è praticamente della stessa età di Heylinaone, ma non c'è davvero molto da lamentarsi per quest'ottimo scatto effettuato in collaborazione dalle due cosplayer.

Da notare anche la presenza di Mano, appollaiata sulla testa della ragazza, a completare un bel quadretto di famiglia per gli Addams, o almeno per quanto riguarda le fascinose componenti femminili della famiglia gotica disfunzionale più famosa del piccolo schermo.

