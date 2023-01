Chainsaw Man, il cosplay di Makima da Faaaariii_ è incredibilmente fedele all'originale

Chainsaw Man continua ad essere uno dei manga/anime più in voga del momento, cosa che si riflette anche in ambito cosplayer, da sempre legato a doppio filo con il successo di tali serie, e la questione è dimostrata ancora una volta da questo incredibile cosplay di Makima da parte di Faaaariii_, davvero uno dei migliori visti finora.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo vicino a quello reale e contemporaneo, ma in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. In questa realtà caotica e inquietante, Makima ha il ruolo di ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente specializzata, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

Tuttavia, ben presto svela la sua vera natura di donna spietata e calcolatrice, che vede gli altri esseri umani esclusivamente come mezzi per raggiungere i propri fini. In questo rientra anche Denji, praticamente soggiogato dal fascino e dal carisma della donna. L'interpretazione di Faaaariii_ è praticamente un'incarnazione perfetta della ragazza, trasportata direttamente nella realtà.

Le foto riproducono in maniera incredibilmente fedele alcune illustrazioni tipiche del manga/anime relative a Makima, cosa che denota non solo una grande cura nella costruzione degli abiti, dell'acconciatura e ovviamente anche degli occhi tipici del personaggio, ma anche di alcune pose particolare che l'anno resa celebre.

