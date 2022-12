The Legend of Zelda: il cosplay di anastasia.komori anticipa Natale in costume a tema

Il mito di The Legend of Zelda prosegue anche tra le cosplayer, come vediamo in questo cosplay di Zelda da parte di anastasia.komori, che si presenta in un costume speciale in edizione invernale per rientrare nel clima natalizio.

Non compare spesso, ma il costume invernale della Principessa Zelda è in effetti "canonico", per così dire, ed evidentemente ha colto nel segno visto che molte cosplayer lo ripropongono spesso. Il personaggio compare con questi abiti in alcune sezioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e in Hyrule Warriors: Age of Calamity, abbastanza per catturare bene l'attenzione.

Anastasia.komori indossa un abito che riproduce perfettamente le caratteristiche originali, con una sorta di cappotto pesante adornato con i classici motivi di Hyrule e vari accessori annessi, in una replica davvero molto convincente di quello visto nei giochi.

Per il resto, la modella si presenta con la capigliatura bionda nella complessa pettinatura vista nei giochi più recenti della serie Zelda e spin-off annessi, in una serie di scatti all'interno di un'ambientazione che vuole chiaramente richiamare il Natale incombente, sfruttando la concomitanza con il periodo giusto dell'anno.

