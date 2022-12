Elden Ring: Colosseum, DLC gratis annunciato con data d'uscita e trailer

È infine arrivato a sorpresa l'annuncio di Colosseum, il primo DLC gratis di Elden Ring che è stato presentato oggi da FromSoftware e Bandai Namco in questi minuti, con un trailer di presentazione e una data d'uscita molto vicina, fissata infatti per domani, 7 dicembre 2022.

"Venite avanti, guerrieri, e immergetevi nella gloria del Colosseo", si legge nel messaggio ufficiale che presenta il primo DLC di Elden Ring, attraverso il tweet riportato qui sotto.

"Mettetevi alla prova in vari duelli e battaglie, insieme o da soli all'interno del Colosseum Update gratuito. In arrivo il 7 dicembre".



Questo conferma dunque le diverse voci di corridoio che erano emerse in precedenza, non solo riguardanti il prossimo arrivo di un DLC per Elden Ring ma anche che questo si trattasse di una sorta di Colosseo, visto che tracce di questo erano ben visibili già all'interno dei contenuti del gioco.

La data d'uscita è dunque fissata per il 7 dicembre e si tratterà di un aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono una copia di Elden Ring. In base a quanto è possibile intuire, con questo update dovrebbero diventare accessibili le arene che erano state scoperte all'interno della mappa del gioco, sbloccandone i contenuti collegati.

Si tratterà sostanzialmente di scontri progressivi e dall'alto tasso di sfida, giocabili in varie modalità tra Duelli, scontri Tutti contro Tutti e Combattimenti a Squadre, che consentiranno di ottenere varie ricompense ambite al termine dei combattimenti. Già tempo fa, vari dataminer avevano rilevato la presenza dei colossei in Elden Ring, che diventeranno dunque accessibili a partire dall'aggiornamento di domani.