Elden Ring, scoperto un Colosseo nascosto: sarà usato per i combattimenti PvP?

Lance McDonald, ormai celebre modder e dataminer di Bloodborne e altri souls-like, ha scoperto un enorme "Colosseo" che è nascosto all'interno di Elden Ring, al momento non accessibile ma che potrebbe diventarlo in seguito, facendo pensare a un luogo dedicato ai combattimenti PvP tra i giocatori.

Come dimostra il video riportato in questa pagina, Lance McDonald ha esplorato alcune parti dell'ambientazione del gioco sfruttando un glitch e il movimento libero della telecamera, andando dunque ad esplorare alcuni elementi di scenario momentaneamente irraggiungibili con il proprio personaggio durante una partita standard.

Un passaggio nascosto sembra condurre dunque a un'ampia arena semicircolare, che ha tutto l'aspetto di essere un luogo deputato a scontri sanguinari.

L'emiciclo è dotato di grandi gradinate sormontate da strutture architettoniche torreggianti, mentre nella parte bassa, al centro, è ben visibile una sorta di arena a cui si accede attraverso diverse entrate protette da grate semovibili.

La struttura ha proprio l'aspetto di una sorta di Colosseo, o comunque di un'arena per combattimenti. Non è al momento utilizzato come elemento attivo dello scenario ma gli asset sono ben disposti e rifiniti, facendo pensare a una possibile applicazione successiva all'interno del gioco.

Viste le caratteristiche di questa ambientazione, l'idea è che possa riguardare degli scontri uno contro uno tra giocatori, forse con l'introduzione di una modalità multiplayer competitiva PvP che al momento è soltanto supposta da McDonald ma non ha alcun riscontro ufficiale da parte di FromSoftware, in attesa di eventuali informazioni.

Per il momento, abbiamo visto come Elden Ring sia la nuova IP più venduta in UK dai tempi di Destiny e che si tratta del sesto titolo più giocato di sempre su Steam, tutti elementi che fanno pensare a un possibile supporto successivo al gioco.