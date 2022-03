Gran Turismo 7 supera Elden Ring ed è primo in UK, pur vendendo meno di GT Sport

In attesa di avere i dati completi, veniamo a sapere che Gran Turismo 7 ha superato Elden Ring ed è primo nella classifica di vendite del Regno Unito, pur registrando un calo rispetto a Gran Turismo Sport al lancio, sempre per quanto riguarda esclusivamente il mercato fisico.

Queste sono le prime indicazioni sulle vendite settimanali in territorio britannico pubblicate su Twitter da Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry.biz che diffonde solitamente i dati di vendita settimanali. Quelli più completi dovrebbero arrivare nelle prossime ore, ma intanto ci sono queste prime indiscrezioni interessanti.



Come riferito da Dring, Gran Turismo 7 ha rappresentato il quarto miglior lancio del 2022 e il secondo migliore per quanto riguarda le esclusive PS5 e PS4. Le vendite registrate sul mercato retail sono più basse del 28% rispetto al lancio di Gran Turismo Sport, dunque un calo più lieve rispetto a quello del 35% registrato da Horizon Forbidden West.



Questo fa pensare che, considerando anche le vendite digitali che ormai rappresentano una buona percentuale del complesso, il calo dovrebbe essere compensato o anche totalmente invertito. Per quanto riguarda invece Elden Ring, che è stato primo la settimana scorsa e ha rappresentato in tale mercato la nuova IP più venduta in UK dai tempi di Destiny, ha subito un calo netto del 69% nelle vendite retail rispetto al lancio, ma secondo Dring non è una riduzione particolarmente drastica per questo tipo di giochi e rappresenta anzi un ottimo andamento per un titolo del genere.

A questo punto attendiamo di vedere la classifica completa delle vendite settimanali nel Regno Unito, che dovrebbe arrivare nel corso della mattinata.