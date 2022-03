Elden Ring è la nuova IP più venduta in UK dai tempi di Destiny, il successo globale sembra immenso

Stando in mano ai dati ufficiali visionati da Christopher Dring di Games Industry, Elden Ring è la nuova proprietà intellettuale più venduta nel Regno Unito dai tempi del primo Destiny, ossia dal 2014. Si tratta dell'ennesimo segno dei risultati eccezionali del nuovo gioco di FromSoftware, che comunque pare stia andando bene su tutti i mercati.

Ad affermarlo è Benji-Sales, noto per la sua capacità di analizzare i numeri dell'industria, secondo cui i segnali per definire Elden Ring un enorme successo ci sono già tutti. Quali? Il gioco ha monopolizzato le discussioni videoludiche sui social, i numeri che sta facendo su Steam sono impressionanti (considerate che è dal lancio che non scende sotto i 700.000 giocatori contemporanei) e ora ecco i dati di vendita del Regno Unito.

Secondo lui, quando i dati ufficiali saranno diramati, faranno cadere la mascella a più di qualcuno: "Questo gioco sta facendo delle performance mostruose in molti mercati e su tutte le piattaforme."

In effetti non è difficile vedere che Elden Ring ha superato di gran lunga i Dark Souls e Bloodborne in quanto a risonanza, trasformando finalmente quello dei Souls in un genere per le masse.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.