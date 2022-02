Top 10 UK, fine febbraio 2022: Elden Ring è primo e vende all'80% su PlayStation in formato fisico

Tramite GfK, abbiamo modo di vedere la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. La Top 10 UK, di fine febbraio 2022, ci indica che Elden Ring è il più venduto e che ha piazzato l'80% delle copie fisiche su PlayStation.

Prima di tutto, ecco la classifica completa per la settimana 20 - 26 febbraio 2022 del Regno Unito:

Elden Ring Horizon Forbidden West Leggende Pokémon Arcues Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Call of Duty Vanguard Dying Light 2 Stay Human Animal Crossing New Horizons Minecraft (Switch) Grand Theft Auto The Trilogy - Definitive Edition

Elden Ring ha venduto (copie fisiche) al 63% su PlayStation 5, al 17% su PS4, al 17% su Xbox (One Series X|S sono un unico disco) e al 3% su PC. Ovviamente, senza i dati digitali (in arrivo più avanti durante questa settimana) non abbiamo un'idea precisa di come le vendite totali siano divise.

Sappiamo anche che le vendite fisiche di Elden Ring sono del 26% superiori a Dark Souls 3. Ricordiamo anche che le vendite digitali, oggigiorno, sono un'importante fetta del mercato, ancora di più rispetto al 2016, quindi è notevole che anche dal punto di vista delle copie fisiche il numero sia cresciuto.

Il protagonista contro la Sentinella dell'Albero di Elden Ring

Parlando di dati digitali noti, Elden Ring su Steam è il settimo gioco con più giocatori contemporanei di sempre.