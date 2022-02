Elden Ring: Miyazaki si scusa con chi è frustrato dalla difficoltà del gioco

Hidetaka Miyazaki, creatore della serie Souls e di Elden Ring, ha condiviso la propria opinione sulla difficoltà del gioco, con il The New Yorker, e si è anche scusato con i giocatori che sono frustrati dalla difficoltà di Elden Ring.

Miyazaki ha spiegato: "Non sono mai stato un giocatore molto abile, muoio spesso. Se la morte deve essere qualcosa di più rispetto a un simbolo del fallimento, come posso dargli significato? Come posso renderla godibile?" Miyazaki ha continuato affermando che la difficoltà è parte integrante della natura dei suoi giochi (e quindi di Elden Ring), ma al tempo stesso non ha ignorato le critiche di alcuni giocatori.

Una grotta di cristalli in Elden Ring

In molti ritengono che Elden Ring e i Souls siano giochi troppo difficili e che il design li spinge ad abbandonare l'avventura. Miyazaki ha affermato di "volersi scusare con chiunque percepisca che vi siano troppe difficoltà da superare" nei suoi giochi e spiega che il suo obiettivo è fare in modo che "più giocatori possibili vivano la gioia di aver superato una sfida complessa".

Miyazaki, sempre parlando di Elden Ring, ha spiegato che il team vuole che "le persone percepiscano che la vittoria è un'impresa realizzabile". La difficoltà, però, è "ciò che da significato all'esperienza. Quindi non è qualcosa che vogliamo abbandonare al momento. È la nostra identità".

