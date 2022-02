GXT 834 Callaz TKL: prezzo e caratteristiche della nuova tastiera compatta di Trust

Trust ha annunciato una nuova tastiera compatta: la GXT 834 Callaz TKL. Si tratta di una nuova proposta dopo la GXT 833 Thado TKL. Il prezzo di vendita è 49,99€. La GXT 834 Callaz TKL è stata realizzata in risposta alla richiesta del pubblico. Secondo una ricerca di GfK, il "20% dei giocatori da PC preferisce una tastiera da gioco compatta". Negli ultimi anni, come spiega Trust, sempre più persone sono state costretta a rimanere in casa e i dispositivi hi-tech devono diventare sempre più accessibili e comodi secondo la compagnia.

La GXT 834 Callaz TKL viene descritta come "estremamente resistente, con switch meccanici (altro trend del settore del gaming) Outemu e illuminazione a onde arcobaleno, la nuova Callaz TKL dura fino a 50 milioni di pressioni di tasti. Un design ridotto pensato per creare spazio sulla scrivania per le periferiche extra e che regala mobilità nei movimenti (ideale quindi per gli amanti dei gunshot game), mentre la piastra superiore in metallo rende la tastiera ottimale per intense sessioni di gioco."

Vediamo quali sono le caratteristiche principali della tastiera compatta GXT 834 Callaz TKL: