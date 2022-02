Steam Deck: il prezzo salirà per i problemi di scorte? Newell dà una risposta ufficiale

Steam Deck è molto popolare e, soprattutto, non è facile da trovare. Molte persone che l'hanno preordinata dovranno aspettare ancora un po' prima di averla tra le mani. Chi non ha eseguito il preordine, probabilmente, dovrà aspettare molto per ottenerla. I limiti delle scorte faranno salire il prezzo di Steam Deck? Gabe Newell di Valve ha dato una riposta ufficiale.

Parlando con IGN USA, Newell ha detto: "La scelta del prezzo è in parte una promessa ai clienti. [...] Non ci aspettiamo di fare cambiamenti al prezzo dei vari modelli". Il capo di Valve ha affermato che l'iniziale cambio di prezzo del sistema era stato "doloroso" ma "necessario".

Steam Deck

Ciò detto, Newell afferma che potrebbero arrivare versioni tecnologicamente più avanzate di Steam Deck. Dopotutto, spiega, il mercato hardware videoludico si evolve ogni anno e propone nuove componenti di qualità e prestazioni superiori, magari anche a costi inferiori.

Ovviamente per il momento è troppo presto per avere dettagli su questi potenziali nuovi modelli di Steam Deck, ma l'idea sembra essere che il device non sarà unico nel proprio genere.

Steam Deck è una macchina da emulazione perfetta, inoltre. Si tratta di un altro fattore che la potrebbe rendere molto interessante per una certa fetta di pubblico.