CK72: prezzo e caratteristiche della nuova tastiera di Cooler Master

Cooler Master ha annunciato il lancio ufficiale di CK721, una tastiera meccanica wireless progettata sia per l'utilizzo quotidiano in ufficio che per il gaming. CK721 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà marzo 2022 a un prezzo al pubblico consigliato pari a 129 € IVA inclusa. "All'inizio abbiamo immaginato CK721 come un cavallo da battaglia estremamente performante, ma che si è evoluto in qualcosa che è molto di più", afferma Bryant Nguyen, Peripheral General Manager. "Grazie al design elegante, le funzionalità complete e una scocca pensata per durare nel tempo, CK721 è una delle tastiere più straordinarie che abbiamo mai prodotto".

CK721 è disponibile in due versioni:

Grigio siderale con copri tasti neri

Argento con copri tasti bianchi

Vediamo tutte le caratteristiche della tastiera CK721.