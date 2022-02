Multiplayer.it a supporto dell'Ucraina

A sostegno delle migliaia di persone in Ucraina colpite dalla guerra, la redazione di Multiplayer.it ha deciso di devolvere alla Croce Rossa tutti gli abbonamenti al canale Twitch raccolti nel corso di questa settimana. Da lunedì 28 febbraio e domenica 6 marzo 2022, sul canale saranno presenti tutti i riferimenti alla pagina della Croce Rossa per l'emergenza ucraina, e per ogni abbonamento ricevuto la redazione donerà 4€ (l'intera somma di un abbonamento standard, e questo vale anche per gli abbonamenti fatti con Twitch Prime). Qualora vogliate donare direttamente alla Croce Rossa Italiana per gli aiuti umanitari in Ucraina, potete farlo invece dalla pagina ufficiale.

La nostra programmazione continuerà regolarmente, e parleremo e scriveremo di videogiochi come abbiamo sempre fatto, con news, articoli di approfondimento, live, video e recensioni. Tuttavia non possiamo restare indifferenti agli eventi di questi giorni, e riteniamo che anche il più piccolo contributo, in questo momento, sia di fondamentale importanza.

Potete abbonarvi alle nostre live direttamente sul nostro canale Twitch, mentre tenete d'occhio il calendario di appuntamenti con tutti gli streaming dei prossimi giorni.