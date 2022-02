Elden Ring: le migliori impostazioni per PC per migliorare il framerate

Elden Ring è un gioco imperdibile per tutti gli amanti dei souls-like e delle opere FromSoftware, nonché uno dei candidati al GOTY del 2022. Tuttavia, è tutt'altro che perfetto per quanto riguarda l'ottimizzazione, con i giocatori che lamentano problemi di performance su un po' tutte le piattaforme. Su PC fortunatamente è possibile modificare le impostazioni grafiche a proprio piacimento per ottenere il miglior risultato possibile, a seconda che preferiate un framerate elevato o una qualità dei dettagli grafici maggiore.

Quali sono le migliori impostazioni per giocare su PC a Elden Ring ? In questa guida vi daremo alcuni consigli su come modificare i settaggi per cercare di ottenere performance fluide senza sacrificare troppo in termini di resa visiva.

Elden Ring le migliori impostazioni da usare

Elden Ring, un'immagine promozionale

Sia che cerchiate di migliorare il framerate o l'impatto visivo di Elden Ring per forza di cose dovrete giostrarvi tra i 14 settaggi grafici del menu delle impostazioni, a cui in futuro si aggiungerà anche quella per attivare il ray tracing.

Elden Ring propone dei preset fissi che sono un ottimo punto di partenza per capire quanto in là potete spingere la vostra configurazione. Tuttavia calibrare manualmente ogni parametro per forza di cose permette di ottenere il miglior risultato possibile, dato che ogni opzione influisce sulle prestazioni del gioco in modo differente. Questo significa anche che è impossibile consigliare dei settaggi che vadano bene per tutti, anche perché magari c'è chi è più interessato a massimizzare le performance piuttosto che la resa visiva e viceversa.

Tuttavia abbiamo alcuni consigli da darvi e di seguito vi spiegheremo quanto ogni singola impostazione può gravare sulle prestazioni di Elden Ring e quali dunque sono "più sacrificabili" rispetto alle altre, ovvero quali potete abbassare per migliorare le performance senza perdere troppo in termini d'impatto visivo. Purtroppo, stando ai test fatti, passare da tutti i setting al valore più alto possibile a quello più basso incrementa il framerate tra il 10-20% senza toccare la risoluzione, il che non è un risultato incoraggiante.

Qualità delle Texture : questo dipende molto dalla vostra configurazione, se rientrate nei requisiti minimi per un pelo, vi consigliamo di non andare oltre al livello medio. Se avete una configurazione di fascia media potete optare anche per massimizzare questo valore: la perdita in performance non è esagerata, mentre ne guadagna sicuramente la resa visiva. Tuttavia se l'obiettivo è quello di alzare quanto più possibile il framerate vi consigliamo di rimanere su Media.

: questo dipende molto dalla vostra configurazione, se rientrate nei requisiti minimi per un pelo, vi consigliamo di non andare oltre al livello medio. Se avete una configurazione di fascia media potete optare anche per massimizzare questo valore: la perdita in performance non è esagerata, mentre ne guadagna sicuramente la resa visiva. Tuttavia se l'obiettivo è quello di alzare quanto più possibile il framerate vi consigliamo di rimanere su Media. Qualità Antialiasing : abbassare questa impostazione da Alta a Bassa non garantisce un incremento delle performance sostanzioso. Tuttavia si tratta di un settaggio sacrificabile se giocate con risoluzione 1440p o 4K, mentre vi consigliamo di tenerlo almeno a Media se giocate in 1080p.

: abbassare questa impostazione da Alta a Bassa non garantisce un incremento delle performance sostanzioso. Tuttavia si tratta di un settaggio sacrificabile se giocate con risoluzione 1440p o 4K, mentre vi consigliamo di tenerlo almeno a Media se giocate in 1080p. SSAO : questo è uno dei parametri più influenti in termini di performance e non è estremamente impattante in termini di resa visiva, quindi rientra nella categoria dei "sacrificabili". Dunque se volete migliorare il framerate potete impostare l'occlusione ambientale su Bassa o Media.

: questo è uno dei parametri più influenti in termini di performance e non è estremamente impattante in termini di resa visiva, quindi rientra nella categoria dei "sacrificabili". Dunque se volete migliorare il framerate potete impostare l'occlusione ambientale su Bassa o Media. Profondità di campo : questa è completamente a piacere, dato che non migliora né peggiora le performance di Elden Ring.

: questa è completamente a piacere, dato che non migliora né peggiora le performance di Elden Ring. Motion Blur : ha un discreto impatto sulle performance e non è particolarmente apprezzato da molti. Il nostro consiglio è quello di disattivarlo completamente.

: ha un discreto impatto sulle performance e non è particolarmente apprezzato da molti. Il nostro consiglio è quello di disattivarlo completamente. Qualità delle ombre : una delle impostazioni che grava di più sulle performance. Se volete migliorare il framerate di Elden Ring e avete una configurazione di fascia medio/bassa vi consigliamo di scegliere Bassa e di non andare oltre a Media anche con un PC prestante se puntate a massimizzare le performance. Di contro a Bassa si crea un fastidioso problema di flickering con gli alberi, quindi se proprio non riuscite a sopportarlo vi consigliamo di alzare e a Media.

: una delle impostazioni che grava di più sulle performance. Se volete migliorare il framerate di Elden Ring e avete una configurazione di fascia medio/bassa vi consigliamo di scegliere Bassa e di non andare oltre a Media anche con un PC prestante se puntate a massimizzare le performance. Di contro a Bassa si crea un fastidioso problema di flickering con gli alberi, quindi se proprio non riuscite a sopportarlo vi consigliamo di alzare e a Media. Qualità dell'illuminazione : non influisce in maniera particolare sulle performance quindi potete tenere questa impostazione anche su Alta o Media.

: non influisce in maniera particolare sulle performance quindi potete tenere questa impostazione anche su Alta o Media. Qualità degli effetti : come sopra, potete tranquillamente tenerla su Alta o Media.

: come sopra, potete tranquillamente tenerla su Alta o Media. Qualità volumetrici : influisce sensibilmente sulla resa visiva del gioco, quindi vale la pena tenerla almeno su Alta o almeno Media a prescindere dalla configurazione.

: influisce sensibilmente sulla resa visiva del gioco, quindi vale la pena tenerla almeno su Alta o almeno Media a prescindere dalla configurazione. Qualità dei riflessi : come sopra vi consigliamo di tenerla ad Alta o Media.

: come sopra vi consigliamo di tenerla ad Alta o Media. Qualità della superficie dell'acqua : come sopra.

: come sopra. Qualità degli shader : influisce sensibilmente sulle performance, quindi vi consigliamo Media se la vostra configurazione rientra per un pelo nei requisiti minimi e portatela ad Alta o Massima solo se avete un PC di fascia alta.

: influisce sensibilmente sulle performance, quindi vi consigliamo Media se la vostra configurazione rientra per un pelo nei requisiti minimi e portatela ad Alta o Massima solo se avete un PC di fascia alta. Illuminazione globale : non impatta in maniera significativa sulle performance, quindi vi consigliamo Alta o Media.

: non impatta in maniera significativa sulle performance, quindi vi consigliamo Alta o Media. Qualità della vegetazione: qui la scelta è difficile. Passare da Massima a Media influisce molto sulla vegetazione dell'Interregno, ma allo stesso modo ne guadagnano anche le prestazioni. Come al solito, molto dipende dalla vostra configurazione e quanto siete a disposti a sacrificare per ottenere performance migliori.

Calibrare le impostazioni di un gioco per PC ovviamente non è una scienza esatta e dunque sarà necessario testare varie configurazioni prima di trovare quella che fa al caso vostro. Vi consigliamo di smanettare con le impostazioni di Elden Ring in una vasta area aperta dell'Interregno, magari nei pressi di un Luogo di Grazia con parecchi nemici nelle vicinanze, in modo da poter testare in modo concreto l'impatto sulle performance e la resa grafica delle vostre modifiche.

Riassumendo, di seguito trovate le migliori impostazioni per Elden Ring su PC che in linea di massima dovrebbero andare bene con qualsiasi configurazione se puntate a un'esperienza di gioco fluida senza sacrificare troppo in termini di resa visiva. Come accennato in precedenza ogni configurazione fa storia a sé, quindi a prescindere vi consigliamo di fare numerosi test per scegliere i settaggi che fa al caso vostro.

Qualità Texture : Media

: Media Antialiasing : Bassa (Media o Alta con risoluzione 1080p)

: Bassa (Media o Alta con risoluzione 1080p) SSAO : Media

: Media Profondità di campo : a piacere

: a piacere Motion Blur : disattivato

: disattivato Qualità delle ombre : Media o Bassa

: Media o Bassa Qualità dell'illuminazione : Alta

: Alta Qualità degli effetti : Alta

: Alta Volumetrici : Media

: Media Qualità dei riflessi : Alta

: Alta Qualità dei riflessi dell'acqua : Alta

: Alta Qualità degli Shader : Media

: Media Illuminazione globale : Alta

: Alta Qualità della vegetazione: Media

Tenete presente in ogni caso che in Elden Ring, come altri giochi FromSoftware, non potrete superare i 60 fps in nessun caso per via del blocco imposto dagli sviluppatori. Volendo, potete aggirare questo limite grazie alle mod che stanno uscendo in questi giorni. Se siete interessati ne trovate una qui, ma vi sconsigliamo di usarla per giocare online. Inoltre tenete a mente che Elden Ring è stato progettato per non girare oltre i 60 fps, quanto più supererete questo limite maggiori saranno le problematiche legate ad animazioni o altro, quindi potreste fare più danno che altro.

Inoltre, anche massimizzando le performance al momento purtroppo nessuno vi può salvare dai problemi di stutter e cali generali del framerate che affliggono la versione PC di Elden Ring (così come le versioni console) se non FromSoftware e le patch correttive che pubblicherà nelle settimane e mesi successivi al lancio del gioco.

Una volta che avrete trovato le impostazioni che fanno al caso vostro, vi consigliamo di leggere i nostri 10 consigli per sopravvivere nell'Interregno di Elden Ring, quale classe scegliere e qual è il Ricordo iniziale migliore.