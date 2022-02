Elden Ring per PC: una mod permette di sbloccare il framerate e superare i 60 fps

Elden Ring è disponibile da oggi nei negozi, dopo aver conquistato le ovazioni della critica internazionale. Tuttavia il gioco non è esente da difetti e tra questi c'è il framerate bloccato a 60 fps su PC, ovvero non è possibile superare tale soglia neppure avendo una configurazione di tutto rispetto. Fortunatamente in soccorso dei giocatori è arrivata una nuova mod, una delle prime per l'opera di FromSoftware, che permette di sbloccare il framerate e aggirare questo limite.

La mod è stata realizzata uberhalit e come accennato in precedenza permette di rimuovere il limite dei 60 fps su PC e impostarne un altro a piacere. Stando a quanto afferma il modder non modifica nessun file di gioco, tuttavia sconsigliamo di utilizzarla se intendete giocare online. Inoltre, il gioco è stato pensato per girare a un massimo di 60fps, dunque superando questo limite potrebbero insorgere problematiche varie. In ogni caso, se siete interessati potrete scaricare la mod da qui.

Elden Ring, un'immagine promozionale

Detto questo, anche aggirando il limite dei 60 fps i problemi di framerate di Elden Ring su PC rimangono e per quello non resta che attendere aggiornamenti ufficiali da parte di FromSoftware. A tal proposito, pochi minuti fa Bandai Namco ha pubblicato un post ufficiale in cui si scusa dei problemi riscontrati dai giocatori e ha promesso l'arrivo di patch correttive.

Nel frattempo Elden Ring su Steam è il settimo gioco con più giocatori contemporanei di sempre a poche ore dal lancio.