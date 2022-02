Elden Ring e i problemi di performance: Bandai Namco rassicura gli utenti, in arrivo delle patch

Elden Ring è disponibile da oggi e già promette di diventare uno dei giochi di maggior successo del 2022. Eppure in molti, specialmente su PC, si stanno lamentando per via di un'ottimizzazione tutto fuorché perfetta, con performance altalenanti e altre magagne. Pochi minuti fa, Bandai Namco ha pubblicato un post in cui si scusa con i giocatori per i problemi riscontrati dagli utenti e ha promesso l'arrivo di patch.

Nel post sul sito ufficiale della compagnia, vengono discussi punto per punto le problematiche principali del gioco, promettendo patch correttive e suggerendo agli utenti dei fix "fai-da-te", laddove possibile.

Per quanto riguarda i problemi di framerate e delle performance in generale di Elden Ring, Bandai Namco afferma "stiamo costantemente lavorando per migliorare il gioco, in modo che possa essere giocato in modo adeguato su diverse configurazioni PC e piattaforme". Specificatamente per la versione PC, Bandai Namco consiglia di aggiornare i driver della GPU all'ultima versione, se ancora non lo avete fatto.

Elden Ring, un'immagine tratta dal gioco

Sempre rimanendo in tema PC, nel prossimo futuro verrà pubblicata una patch correttiva per i problemi relativi all'elevata sensibilità del mouse e dei problemi relativi all'avvio di Easy Anti-Cheat con gli account Steam con nomi composti da caratteri a 2 byte.

Infine per quanto riguarda i salvataggi che non vengono registrati correttamente per la versione PS5 di Elden Ring, Bandai Namco afferma che sta lavorando a una patch correttiva e consiglia nel frattempo di salvare manualmente i progressi uscendo dal gioco dal menu prima di spegnere la console o chiudere l'applicazione.

Nel frattempo se ancora dovete iniziare il vostro viaggio nell'Interregno e non sapete quale classe sceglierete date uno sguardo alla nostra guida.