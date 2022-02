Elden Ring: qual è la classe migliore per iniziare?

In questa guida faremo una panoramica delle differenze tra le varie classi di Elden Ring e in particolar modo sui loro attributi di partenza, che come in tutti i souls-like giocano un ruolo fondamentale nelle dinamiche di gioco.

Qual è la classe migliore per iniziare Elden Ring ? Come nei precedenti giochi FromSoftware, prima di iniziare l'avventura sarà necessario creare il proprio personaggio e scegliere tra una delle 10 classi proposte dal gioco. Ognuna è caratterizzata da statistiche ed equipaggiamento differenti, dunque si tratta di una decisione che per forza di cose avrà una grande influenza sul come approccerete il gioco, almeno nelle prime ore.

Elden Ring, classi e attributi

Elden Ring, il Confessore e il Samurai

In Elden Ring sono presenti dieci classi in totale, ognuna con attributi, livello di partenza ed equipaggiamento differenti. Ecco quali sono e il loro armamentario di partenza:

Cavaliere errante : armatura medio/pesante, spada lunga, alabarda e scudo

: armatura medio/pesante, spada lunga, alabarda e scudo Guerriero nomade : armatura medio/leggera, due scimitarre, scudo piccolo

: armatura medio/leggera, due scimitarre, scudo piccolo Eroe : armatura leggera, ascia e scudo

: armatura leggera, ascia e scudo Fuorilegge : armatura leggera, arco corto, coltello e scudo piccolo

: armatura leggera, arco corto, coltello e scudo piccolo Astrologo : catalizzatore, spada corta, scudo piccolo e due stregonerie offensive a lungo raggio

: catalizzatore, spada corta, scudo piccolo e due stregonerie offensive a lungo raggio Profeta : stracci, talismano, lancia, scudo di legno, due magie, una curativa e l'altra offensiva a corto raggio

: stracci, talismano, lancia, scudo di legno, due magie, una curativa e l'altra offensiva a corto raggio Samurai : armatura media, spada orientale, scudo piccolo e arco lungo

: armatura media, spada orientale, scudo piccolo e arco lungo Prigioniero : stracci, catalizzatore, scudo, stocco e una stregoneria offensiva a medio/lungo raggio

: stracci, catalizzatore, scudo, stocco e una stregoneria offensiva a medio/lungo raggio Confessore : armatura leggera, scudo, spada larga, due magie, una curativa l'altra riduce i rumori dei passi

: armatura leggera, scudo, spada larga, due magie, una curativa l'altra riduce i rumori dei passi Sventurato: niente armatura e una clava

Prima di entrare nel dettaglio, è doveroso parlare degli attributi di Elden Ring, ovvero le statistiche del vostro personaggio che ne determinano i punti vita, la potenza degli attacchi fisici e quelli magici, nonché la resistenza ai colpi avversari e gli status alterati. Impossibile scegliere con raziocinio una classe piuttosto che un'altra senza prima avere un'infarinatura su come funzionano:

Livello : indica il livello di partenza della classe. Più è alto maggiori sono le rune richieste per il level up, una classe con un livello basso sarà dunque più "malleabile" nelle fasi iniziali di Elden Ring.

: indica il livello di partenza della classe. Più è alto maggiori sono le rune richieste per il level up, una classe con un livello basso sarà dunque più "malleabile" nelle fasi iniziali di Elden Ring. Vitalità : aumenta i PV (punti vita) massimi del personaggio. Inoltre incrementa anche al resistenza al fuoco e l'Immunità (resistenza a veleni e marcescenza).

: aumenta i PV (punti vita) massimi del personaggio. Inoltre incrementa anche al resistenza al fuoco e l'Immunità (resistenza a veleni e marcescenza). Mente : aumenta i PA (punti azione) e influisce sulla Concentrazione (resistenza a sonno e follia)

: aumenta i PA (punti azione) e influisce sulla Concentrazione (resistenza a sonno e follia) Tempra : aumenta il vigore, il carico di equipaggiamento massimo e influisce sulla Robustezza (resistenza a sanguinamento e assideramento)

: aumenta il vigore, il carico di equipaggiamento massimo e influisce sulla Robustezza (resistenza a sanguinamento e assideramento) Forza : aumenta la potenza d'attacco delle armi che dipendono da questa statistica e influisce sulla difesa fisica. Inoltre è l'attributo richiesto per usare equipaggiamento pesante.

: aumenta la potenza d'attacco delle armi che dipendono da questa statistica e influisce sulla difesa fisica. Inoltre è l'attributo richiesto per usare equipaggiamento pesante. Destrezza : aumenta la potenza d'attacco delle armi che scalano su questa statistica, velocizza il lancio degli incantesimi, riduce i danni da caduta e protegge dal disarcionamento mentre siete in groppa a Torrente, il destriero del vostro personaggio. Inoltre è l'attributo richiesto per equipaggiare armamenti tecnici, armi veloci e dalla distanza.

: aumenta la potenza d'attacco delle armi che scalano su questa statistica, velocizza il lancio degli incantesimi, riduce i danni da caduta e protegge dal disarcionamento mentre siete in groppa a Torrente, il destriero del vostro personaggio. Inoltre è l'attributo richiesto per equipaggiare armamenti tecnici, armi veloci e dalla distanza. Intelligenza : incrementa la potenza delle stregonerie che scalano su Intelligenza e la resistenza dalla magia. Inoltre è l'attributo necessario per utilizzare la stregoneria scintipietra.

: incrementa la potenza delle stregonerie che scalano su Intelligenza e la resistenza dalla magia. Inoltre è l'attributo necessario per utilizzare la stregoneria scintipietra. Fede : potenzia gli incantesimi che scalano su questa statistica e dell'attributo necessario per utilizzare incantesimi sacri.

: potenzia gli incantesimi che scalano su questa statistica e dell'attributo necessario per utilizzare incantesimi sacri. Arcano: potenzia alcuni incantesimi e stregonerie, influisce sulla difesa da Sacro e la Vitalità. Inoltre aumenta la statistica Scoperta (incrementa il drop rate dei nemici).

Di seguito una pratica tabella con gli attributi di base per ogni classe:

Classe Lvl VIT MEN TEM FOR DES INT FED ARC Cavaliere 9 15 10 11 14 13 9 9 7 Guerriero 8 11 12 11 10 16 10 8 9 Eroe 7 14 9 12 16 9 7 8 11 Fuorilegge 5 10 11 10 9 13 9 8 14 Astrologo 6 9 15 9 8 12 16 7 9 Profeta 7 10 14 8 11 10 7 16 10 Samurai 9 12 11 13 12 15 9 8 8 Prigioniero 9 11 12 11 11 14 14 6 9 Confessore 10 10 13 10 12 12 9 14 9 Sventurato 1 10 10 10 10 10 10 10 10

Una volta scelta la classe e iniziato l'avventura nell'Interregno di Elden Ring potrete investire le rune ottenute dai nemici per aumentare di livello il vostro personaggio e migliorare i vari attributi liberamente. La classe di partenza non è assolutamente determinante, ma solo una base su cui costruire la vostra build. Potrete dunque vestire i panni dell'Astrologo e successivamente diventare un guerriero corazzato e che usa uno spadone a due mani o impersonare un Cavaliere errante e poi decidere in corso d'opera di specializzarvi in magie o incantesimi. Ovviamente avere le idee chiare fin da subito su cosa il vostro Senzaluce farà da grande permette di partire con una marcia in più e di scegliere la classe con i giusti attributi di partenza. Ad esempio se pensate di specializzarvi nelle stregonerie scintipietra conviene optare per l'Astrologo o il Prigioniero.

Per quanto riguarda invece l'evoluzione del vostro personaggio, chi ha giocato ai precedenti giochi di FromSoftware sa bene che solitamente la soluzione migliore, o quantomeno la più semplice, è quella di favorire principalmente una sola statistica offensiva, senza dunque distribuire i punti in modo equo, per ottenere il massimo risultato possibile con una determinata categoria di armi/magie. Ad esempio portando a livelli elevati l'attributo Forza potrete impugnare ami come spadoni e asce pesanti e massimizzare i danni inflitti con esse. Detto questo un giocatore esperto o chi vuole creare un personaggio eclettico può benissimo investire i propri punti su due statistiche differenti. Ad esempio, investendo sia in Destrezza che in Intelligenza, potrete usare armi veloci e a distanza ma all'occorrenza lanciare anche degli incantesimi. Il vostro personaggio sarà dunque più versatile ma non eccellerà in nessuna delle due categorie. A voi la scelta.