Assassin's Creed Valhalla è gratis da oggi per questo fine settimana

Come è già stato riportato nei giorni scorsi, Assassin's Creed Valhalla è gratis da oggi per tutto il fine settimana, lo ricordiamo nel caso in cui siate interessati e non vi foste segnati questa particolare iniziativa da parte di Ubisoft.

In base a questa promozione, Assassin's Creed Valhalla può dunque essere scaricato e giocato gratuitamente da oggi fino al 28 febbraio, come riferito anche questa settimana con il rilascio del trailer del weekend gratuito. La promozione vale per tutte le piattaforme, ovvero PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, dunque qualsiasi sia la vostra console o piattaforma prescelta potete procedere con il download e il gioco gratuito durante questi giorni.



Altro elemento positivo di questa iniziativa è che tutti i progressi fatti nel corso del periodo di prova gratuita potranno poi essere trasferiti nel gioco completo, nel caso in cui si decidesse di procedere con l'acquisto. La promozione arriva a breve distanza dal lancio del Title Update 1.5.0, che introduce diverse correzioni e cambiamenti al gioco Ubisoft.

Ricordiamo peraltro che il 10 marzo è il turno della nuova espansione L'Alba del Ragnarok, destinato ad ampliare ulteriormente la storia e l'avventura del nuovo capitolo della serie, entrando nell'ambito mitologico con lo scontro fra Odino e Surtr, per salvare il figlio Baldur.