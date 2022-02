PS5: brevetto per "ray tracing accelerato" scoperto, è creato da Mark Cerny

Sony Interactive Entertainment e Mark Cerny hanno registrato un brevetto legato a un sistema di "ray tracing accelerato", che potrebbe essere in qualche modo legato a PS5.

Il brevetto è stato notato e condiviso su Twitter dall'utente Zuby_Tech. Come potete vedere voi stessi qui sotto, il brevetto è stato reso visibile il 24 febbraio 2022 e parla di un "sistema e metodo per ray tracing accelerato" e anche di "sistema e metodo per ray tracing accelerato con operazioni asincrone e trasformazione dei raggi".

Come sempre, vi ricordiamo che un brevetto non significa obbligatoriamente che Sony stia effettivamente pianificando di realizzare questo tipo di tecnologia. La maggior parte delle volte i brevetti sono solo un modo per mettere al sicuro un'idea. Ricordiamo anche che PS5 offre già il ray tracing, quindi questa possibile novità potrebbe essere legata a una versione potenziata, come fa intuire la parola "accelerato".

Per il momento è impossibile dire molto. Vedremo in futuro se questo brevetto sarà in qualche modo utilizzato dalla compagnia giapponese. Mark Cerny, ricordiamo, è il capo ingegnere dietro la creazione di PS5 e creatore di Knack, discussa esclusiva PS4.