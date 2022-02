Nintendo Switch: vari giochi Nintendo 64 migliorati con l'aggiornamento all'app

Secondo quanto riportato dal dataminer Oatmeal, che ha analizzato i dati relativi al recente aggiornamento applicato all'app Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, sembra che l'update abbia portato diversi miglioramenti ad alcuni giochi per Nintendo 64 che fanno parte dell'offerta legata al pacchetto in questione.

Nintendo ha pubblicato di recente un nuovo update che porta l'app per i giochi Nintendo 64 alla versione 2.0.0, che tra le altre cose sembra abbia modificato diverse impostazioni relative all'emulazione dei titoli integrata nell'app, migliorandone performance e visualizzazione su Nintendo Switch.



Tra i giochi che hanno goduto di alcuni miglioramenti sembrano esserci The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 e Paper Mario. Tra i miglioramenti ci sono state correzioni a crash e bug rilevati, miglioramenti di performance e anche alcune variazioni ad effetti specifici come acqua e nebbia, con un incremento complessivo nella qualità della grafica in emulazione.

In generale, sotto certi aspetti il look è ora più vicino a quello originale su Nintendo 64, con degli adeguamenti migliori alla risoluzione superiore, a dimostrazione di come Nintendo continui comunque a lavorare sugli aspetti tecnici dell'emulazione integrata nei giochi Nintendo 64 di Nintendo Switch Online. Oggi, tra l'altro, è arrivato anche The Legend of Zelda: Majora's Mask.