Elden Ring: su Steam è il settimo gioco con più giocatori contemporanei di sempre, dopo poche ore

Elden Ring è arrivato e il suo successo non può essere negato, soprattutto su Steam dove, come vi abbiamo già riportato, ha raggiunto un picco di giocatori contemporanei di 764.835, il tutto in poche ore. Questo numero è importante anche perché rende il gioco di ruolo di FromSoftware il settimo gioco con più giocatori contemporanei di sempre su Steam.

Precisamente, al momento della scrittura di questa notizia, la classifica dei giochi più giocati di sempre su Steam (in termini di numero di giocatori contemporanei massimi) è composta in questo modo:

PUBG: Battlegrounds - 3.257.248 Lost Ark - 1.325.305 CS:GO - 1.308.963 Dota 2 - 1.295.114 New World - 913.634 Elden Ring - 764.735 Valheim - 502.387 Terraria - 489.886 Capcom Arcade Stadium - 488.791

Come potete vedere, Elden Ring si trova sotto New World, ma rispetto al gioco Amazon vi sono ancora più di 140.000 utenti in meno. Il gioco di FromSoftware potrebbe comunque essere in grado di superare il proprio record nei prossimi giorni. Dovremo attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Una scena di combattimento di Elden Ring

Nel frattempo, abbiamo anche avuto modo di fare un confronto tra il numero di giocatori di Elden Ring e il numero di giocatori di Sekiro e Dark Souls 3: la differezza è abissale. Su Steam, però, le prime recensioni degli utenti sono fredde.