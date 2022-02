Elden Ring: numero di giocatori contemporanei su Steam distrugge i record di Sekiro e Dark Souls 3

Tramite Steam e SteamDB abbiamo modo di scoprire che Elden Ring ha raggiunto un numero di giocatori contemporanei su Steam talmente elevato da aver annichilito i record di Dark Souls 3 e Sekiro sulla piattaforma Valve.

Precisamente, il picco massimo raggiunto fino al momento della scrittura di questa notizia da Elden Ring è 764.835 giocatori contemporanei. Inoltre, in questo istante, Elden Ring è il gioco con più giocatori attivi su Steam: parliamo di 630.742 utenti, contro i 472.521 di Lost Ark e i 437.221 di CS:GO. Questi due giochi, in ogni caso, hanno ottenuto un record giornaliero superiore a quello di Elden Ring, quindi non crediamo che il dominio del gioco di FromSoftware possa durare troppo a lungo.

Il protagonista su Torrente, con un castello sullo sfondo di una regione di Elden Ring

In ogni caso, il vero confronto è da fare con i numeri di Sekiro e Dark Souls 3. Il gioco ambientato nel Giappone fantasy immaginato da Hidetaka Miyazaki ha ottenuto, 3 anni fa, un record di 125.315 giocatori contemporanei. Dark Souls 3, invece, ha raggiunto 129.975 giocatori contemporanei sei anni fa. Come potete vedere, in poche ore, Elden Ring ha ottenuto circa sei volte il numero massimo di giocatori dei propri "fratelli".

Il successo stratosferico del gioco su Steam è ovviamente da accompagnare con quello console, di cui però per ora non conosciamo i dati. Non siamo comunque troppo sorpresi dei risultati di Elden Ring sulla piattaforma Valve, visto che nell'ultimo periodo il gioco è stato spesso tra i più venduti in versione pre-order.

Non siamo nemmeno stupiti considerando del successo, considerando la qualità del gioco. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, è un gioco da non perdere. Anche la stampa internazionale ha celebrato un gioco incredibile a suon di 10/10 e 100/100. Diteci, voi avete già iniziato a giocare a Elden Ring?