Elden Ring: recensioni degli utenti fredde su Steam, Valve le nasconde per un po' di ore?

Elden Ring è arrivato e una buona fetta di pubblico PC ha iniziato a giocare subito dopo la mezzanotte, per lanciarsi subito nell'Interregno. Questo ha permesso ai giocatori di Steam di pubblicare la propria recensione. Il risultato? Per il momento il pubblico è abbastanza freddo di fronte al gioco di FromSoftware e si assesta su un 59%. Inoltre, pare che Valve abbia anche bloccato le recensioni, almeno per qualche ora.

Al momento della scrittura di questa notizia, vi sono più di 10.000 recensioni di Elden Ring su Steam e il risultato finale è un 59% di responsi positivi, con una catalogazione quindi "Nella media". Ovviamente la maggior parte delle recensioni sono state realizzate praticamente all'istante dopo l'avvio, con molti utenti che hanno detto la propria dopo meno di un'ora di gioco. La maggior parte delle critiche vertono attorno ai problemi di ottimizzazione, con una recensione italiana che afferma che Elden Ring è in pratica un'unica grande Città infame versione Open World.

Inoltre, secondo quanto segnalato da un utente Twitter, come potete vedere qui sotto, pare che per almeno qualche attimo le recensioni di Elden Ring su Steam siano state cancellate o bloccate. Non sappiamo però cosa sia realmente successo (e l'immagine condivisa dall'utente non mostra l'intera pagina, quindi potrebbe essere un ritaglio di un'altra pagina di Steam, di un gioco ancora non pubblicato). Al momento della scrittura, come già detto, vi sono recensioni sulla pagina prodotto del gioco. Sempre ammesso che qualcosa sia successo, potrebbe essere stato un errore poi rapidamente corretto da Valve.

In ogni caso, in questo momento Elden Ring non deve preoccuparsi troppo delle recensioni, visto che ha distrutto i record di giocatori contemporanei di Sekiro e Dark Souls 3.