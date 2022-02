Forza Horizon 5: primo DLC scovato su Xbox Insider Hub? Ecco i dettagli condivisi

Forza Horizon 5 è uno dei giochi di maggior successo di Microsoft degli ultimi mesi e la sua gara non è affatto conclusa, visto che dovranno arrivare almeno due espansioni, già comprese nel prezzo della Premium Edition. Ora, pare che il primo DLC sia stato scovato all'interno di Xbox Insider Hub.

Secondo quanto indicato da Aggiornamenti Lumia su Twitter, "Microsoft ha iniziato i test di Woodstock_DLC_Flight attraverso l'Xbox Insider Hub, il che significa che il primo DLC di Forza Horizon 5 è in arrivo 'presto'." Il nome "Woodstock", secondo quanto riportato anche su Twitter, è il nome in codice di Forza Horizon 5 usato internamente dal team.

Sappiamo che ogni espansione (o DLC che dir si voglia) di Forza Horizon 5 includerà "nuove ambientazioni nel mondo di gioco, nuovi veicoli e nuovo gameplay". Si tratta di un'informazione ufficiale indicata dal Microsoft Store, tramite la pagine della versione Premium Edition del gioco. Non sappiamo però nel dettaglio che tipo di contenuti queste espansioni includano.

Per il momento possiamo solo attendere e sperare che questa fase di test di Xbox Insider Hub significhi veramente che il primo DLC di Forza Horizon 5 sia in arrivo a breve. A inizio mese abbiamo avuto modo di vedere Forza Horizon 5 Series 4: le nuove sfide e auto si sono mostrate in video.