Ghostwire: Tokyo Prelude The Corrupted Files appare online con un leak: ecco cosa potrebbe essere

Ghostwire: Tokyo - Prelude, The Corrupted Files è apparso online tramite un leak di PlayStation Game Size, che riporta anche un'immagine a sostegno. Potenzialmente, potrebbe trattarsi di un fumetto legato al gioco.

Come potete vedere anche voi qui sotto, PlayStation Game Size ha semplicemente segnalato la scoperta di "Ghostwire: Tokyo - Prelude, The Corrupted Files", senza però indicare alcun tipo di dettaglio aggiuntivo. L'immagine che accompagna il tutto propone il titolo di questo prodotto e una sorta di copertina con un gruppo di personaggi.

Ghostwire: Tokyo - Prelude, The Corrupted Files potrebbe essere una sorta di fumetto che fornisce dettagli aggiuntivi sul mondo di gioco e propone una storia legata a tali personaggi, magari presenti nel gioco finale, magari creati appositamente per questa opera secondaria. Per il momento si tratta solo di una speculazione, ma pare meno credibile che si tratti di un secondo gioco non annunciato con uno stile grafico completamente diverso da quello principale.

Probabilmente potremo scoprirne di più con l'avvicinarsi dell'uscita. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra anteprima nella quale vi abbiamo spiegato che "Buona parte della presentazione si sarà pure focalizzata sulle meccaniche di combattimento e sulle abilità di Akito, ma il vero punto di forza del nuovo gioco di Tango Gameworks potrebbe essere proprio il suo immaginario paranormale e disturbante, l'atmosfera che si respira tra le strade di Shibuya e il modo in cui le regole del mondo vengono stravolte davanti agli occhi di chi gioca. La qualità della storia resta un punto interrogativo, così come il feeling dei combattimenti, ma se Ghostwire: Tokyo si rivelerà essere divertente anche solo la metà di quanto sembra spettacolare e visionario, potremmo trovarci già davanti a una delle grosse sorprese dell'anno."