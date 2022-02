Forza Horizon 5: Series 4, le nuove sfide e auto si mostrano in video

Forza Horizon 5 si aggiorna con l'arrivo della Series 4, una nuova mandata di sfide e auto aggiuntive che vanno ad arricchire ulteriormente il mondo di gioco a misura di auto del nuovo capitolo di Playground Games.

Il team ha presentato le novità in arrivo con un nuovo episodio della sua serie Forza Horizon 5 GO, che potete vedere riportato in questa pagina, mentre sopra alla news c'è il trailer dedicato specificamente alle nuove auto in arrivo con questo update, a partire dal 3 febbraio.

La nuova Playlist del Festival Horizon partirà giovedì con diverse novità interessanti, a partire dall'avvio dell'Horizon World Cup.

La World Cup è un evento globale dedicato a tutta la community nel quale i giocatori possono gareggiare per un paese, scegliendo le auto che rappresentano tale paese. I partecipanti all'Horizon World Cup sono Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e USA e possono guadagnare punti per la propria squadra completando un evento del Festival Playlist, rientrando in una classifica globale fra i paesi in gara. Alla fine, tutti i rappresentanti del paese vincitore riceveranno delle ricompense speciali.

Per il resto, ricordiamo le nuove auto che vengono aggiunte a partire dal 3 febbraio, tra quali arrivano per la prima volta alcune cinesi, accompagnate peraltro dall'aggiunta del supporto per la lingua cinese per la prima volta nel gioco: