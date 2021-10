I migliori smartphone Android di fascia alta (novembre 2021)

I device che inseriamo in questa nostra guida tengono conto dei prodotti disponibili sul mercato sopra ai 600€: in questa categoria si trovano gli smartphone più spinti dal punto di vista tecnico, con soluzioni da top di gamma che coinvolgono differenti elementi come per esempio componente fotografica, display, processore e autonomia. Sono quindi indirizzati verso chi non vuole scendere a compromessi, magari di fronte ad esigenze particolari, accettando di spendere qualcosa in più. Di seguito dunque la classifica dei migliori smartphone Android di fascia alta, continuamente aggiornata.

1. Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Pro Il colosso cinese Xiaomi ha un catalogo di smartphone talmente ampio da coinvolgere ogni fascia di prezzo, compresa ovviamente quella alta. In questa categoria si distingue lo Xiaomi 11T Pro, dispositivo che non rinuncia a nulla offrendo una scheda tecnica veramente notevole. Il fulcro è il SoC Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz accompagnato dalla GPU Adreno 660, con 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile. Si tratta di una combinazione in grado con grande facilità di rispondere a qualsiasi esigenza, compreso il gaming intensivo coi titoli più avanzati tecnicamente. Molto buono il display AMOLED da 6,67 pollici con supporto ai 120Hz, calibrato molto bene e sempre estremamente leggibile. Adeguata e generosa la batteria da 5.000 mAh, mentre il comparto fotografico è forse il punto meno entusiasmante, con il sensore principale da 108 megapixel che offre buone prestazioni soprattutto in condizioni di sufficiente luminosità, mentre gli obiettivi secondari sono evidentemente inferiori. Scheda tecnica Xiaomi 11T Pro Offerta Amazon Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108M... € 649,9 Vedi

Offerta Dimensioni: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm

164.1 x 76.9 x 8.8 mm Peso: 204 grammi

204 grammi Display: AMOLED 6.67 120Hz

AMOLED 6.67 120Hz Soc: Snapdragon 888 Qualcomm

Snapdragon 888 Qualcomm RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere: 108 Mp + 8 Mp + 5 Mp

108 Mp + 8 Mp + 5 Mp Apertura: F 1.75 + F 2.2 + F 2.4

F 1.75 + F 2.2 + F 2.4 Fotocamera frontale: 16 Mp F 2.45

16 Mp F 2.45 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo e memoria: 8 GB RAM + 128 GB a 649,90€ su Amazon

2. ASUS ROG Phone 5 Asus Rog Phone 5 Il ROG Phone è un prodotto molto particolare nel panorama degli smartphone, dal momento che si presenta espressamente indirizzato verso il pubblico più interessato al gaming attraverso diverse soluzioni e ottimizzazioni in tal senso. In quest'ottica troviamo ad esempio lo schermo con refresh a 144Hz, l'accessorio AeroActive Cooler 5 per raffreddare più rapidamente lo smartphone, lo Snapdragon 888 Octa Core e il display con latenza al tocco ridotta. Si tratta quindi di un hardware potentissimo e con dimensioni generose, piuttosto pesante e dall'estetica abbastanza estrema, con inoltre un reparto fotografico non all'altezza: non un prodotto per tutti quindi, ma senza dubbio estremamente interessante e con caratteristiche per molti versi uniche. Scheda tecnica ASUS Rog Phone 5 Offerta Amazon ASUS ROG Phone 5 ZS673KS Smartphone 12/256GB Phantom Nero Android 11.0 € 889,0 Vedi

Offerta Dimensioni: 173 x 77 x 10 mm

173 x 77 x 10 mm Peso: 237 grammi

237 grammi Display: AMOLED 6.78 144Hz

AMOLED 6.78 144Hz Soc: Snapdragon 888 Qualcomm

Snapdragon 888 Qualcomm RAM: 16 GB

16 GB Fotocamere: 64 Mp + 13 Mp + 5 Mp

64 Mp + 13 Mp + 5 Mp Apertura: F 1.8 + F 2.4 + F 2

F 1.8 + F 2.4 + F 2 Fotocamera frontale: 24 Mp F 2

24 Mp F 2 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 6000 mAh

6000 mAh Prezzo e memoria:

12 GB RAM + 256 GB a 889,00€ su Amazon

16 GB RAM + 256 GB a 1009,00€ su Amazon

3. OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro La punta di diamante di OnePlus in questo momento è senza dubbio il OnePlus 9 Pro, smartphone che sintetizza anche i cambiamenti dell'azienda che nel corso del tempo ha abbandonato la filosofia degli esordi per configurarsi in maniera più allineata agli altri grandi produttori. Ciò non significa che i prodotti OnePlus siano meno interessanti, anzi: il 9 Pro è un prodotto con caratteristiche davvero eccellenti soprattutto per quanto riguarda la componente fotografica, realizzata in collaborazione con l'iconico brand Hasselblad. Un device molto elegante con una estetica ricercata seppur sobria e pulita, con l'ulteriore vantaggio di poter contare su una delle personalizzazioni Android più valide attualmente in commercio, L'Oxygen OS. Scheda tecnica OnePlus 9 Pro Offerta Amazon OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black) € 919,0 € 870,0 Vedi

Offerta Dimensioni: 163.2 x 73.6 x 8.7 mm

163.2 x 73.6 x 8.7 mm Peso: 197 grammi

197 grammi Display: AMOLED 6.7 120Hz

AMOLED 6.7 120Hz Soc: Snapdragon 888 Qualcomm

Snapdragon 888 Qualcomm RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere: 48 Mp + 50 Mp + 8 Mp + 2 Mp

48 Mp + 50 Mp + 8 Mp + 2 Mp Apertura: F 1.8 + F 2.2 + F 2.4

F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 Fotocamera frontale: 16 Mp F 2.4

16 Mp F 2.4 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Prezzo e memoria:

8 GB RAM + 128 GB a 868,00€ su Amazon

12 GB RAM + 256 GB a 990,00€ su Amazon

4. Samsung Galaxy S21 Plus Samsung Galaxy S21 Plus Il Samsung Galaxy S21 Plus è il modello "di mezzo" della serie S21 di Samsung, e probabilmente quello più equilibrato e interessante. D'altra parte la casa coreana può contare su un seguito di fan consolidato nel corso degli anni, che lo ha reso uno dei produttori con le più grandi quote di mercato. Guardando a Galaxy S21 Plus non è difficile capirne il motivo: malgrado il costo abbastanza impegnativo ci si trova di fronte a un prodotto privo di evidenti punti deboli, estremamente equilibrato, con un fantastico display AMOLED e un comparto fotografico di primissimo livello. La presenza di un SoC Exynos non è un fattore penalizzante, viste le prestazioni assolutamente adeguate. L'aumento della capacità della batteria corregge poi uno dei difetti del modello precedente, completando un quadro molto positivo. Scheda tecnica Samsung Galaxy S21 Plus Offerta Amazon Samsung Smartphone Galaxy S21+ 5G, Caricatore incluso, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4... € 1079,0 € 899,0 Vedi

Offerta Dimensioni: 161.4 x 75.6 x 7.8 mm

161.4 x 75.6 x 7.8 mm Peso: 202 grammi

202 grammi Display: AMOLED 6.7 120Hz

AMOLED 6.7 120Hz Soc: SAMSUNG Exynos 2100

SAMSUNG Exynos 2100 RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere: 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp

12 Mp + 64 Mp + 12 Mp Apertura: F 1.8 + F 2 + F 2.2

F 1.8 + F 2 + F 2.2 Fotocamera frontale:

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.0

5.0 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 4800 mAh

4800 mAh Prezzo e memoria:

8 GB RAM + 128 GB a 899,00€ su Amazon

8 GB RAM + 256 GB a 1016,99€ su Amazon