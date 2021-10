I migliori smartphone di fascia media (ottobre 2021)

I device che inseriamo in questa nostra guida tengono conto dei prodotti disponibili sul mercato nella forbice tra 300 e 600€: in questa categoria si trovano forse alcuni dei telefoni più interessanti dell'intero mercato, visto che viene garantito un rapporto qualità/prezzo tale da offrire caratteristiche tecniche notevoli che permettono di avere grandi soddisfazioni praticamente in ogni ambito di utilizzo. Di seguito dunque la classifica dei migliori smartphone di fascia media secondo noi, i migliori best buy di ottobre 2021.

Anche lato gaming OnePlus Nord 2 si dimostra un'ottima scelta, capace di gestire anche i titoli più pesanti tecnicamente. Molto buono il display Fluid AMOLED da 6.43" a 90Hz, mentre il comparto fotografico è sicuramente di livello superiore rispetto alla fascia media, soprattutto per quanto riguarda il sensore principale Sony IMX 766 50MP che ha ben pochi punti deboli sia con foto che con video. La batteria da 4500 mAh con ricarica Warp Charge 65W è del tutto adeguata, permettendo di raggiungere con facilità il "solito" traguardo della giornata intera di lavoro. Peccato solo per l'assenza della ricarica wireless, ma non è certamente un dramma. Al di là dell'hardware c'è poi la qualità della personalizzazione tramite OxygenOS 11.3, senza dubbio una delle versioni di Android migliori in commercio, molto vicina all'esperienza stock. Insomma, con OnePlus Nord 2 c'è davvero poco di cui lamentarsi, motivo per cui si tratta di una delle nostre scelte più consigliate in questa fascia di prezzo.

Dopo il grande successo di OnePlus Nord era più che lecito attendersi un nuovo modello capace di correggere i difetti del debutto e di portare alcune novità importanti. E in effetti la società di Pete Lau ha seguito proprio questa strada con OnePlus Nord 2, un ottimo smartphone di fascia media davvero convincente sotto ogni punto di vista. La maggiore fonte di preoccupazione, ovvero l'adozione di un SoC MediaTek anziché il solito Qualcomm Snapdragon non ha in realtà causato alcun problema, anzi: il MediaTek Dimensity 1200-AI, la punta di diamante del produttore taiwanese, è in grado di garantire prestazioni brillanti in ogni situazione, partendo dall'uso più classico e standard fino ad arrivare a soddisfare le necessità degli utenti più esigenti.

Il nome di Samsung, si sa, è un biglietto da visita che per molti utenti rappresenta una sorta di garanzia di qualità. In effetti nel corso degli anni la casa coreana, pur con qualche passo falso, ha saputo proporre smartphone solidi e bene o male soddisfacenti in ogni loro aspetto, sostenuti da una personalizzazione di Android tra le più apprezzate. Con il Samsung Galaxy A52 5G è una versione aggiornata dell'A52 che, se dal punto di vista estetico non cambia assolutamente nulla, porta alcuni aggiornamenti sotto al cofano. Il display è un super AMOLED da 6.5" a 120Hz veramente molto piacevole e ben tarato, leggibilissimo anche sotto alla luce diretta. Il SoC è uno Snapdragon 750G , una garanzia per la fascia media che garantisce prestazioni pienamente soddisfacenti in qualsiasi situazione, gaming compreso. La RAM è di 6GB e la memoria interna da 128GB, una combinazione ideale per questa fascia di prezzo. La presenza della connettività 5G è poi un fattore che dà una certa serenità per l'uso nei prossimi mesi e anni, qualora non si sia soliti cambiare smartphone molto spesso. Le fotocamere sono 4, di cui 3 effettivamente in grado di scattare e una utile per raccogliere informazioni sulla profondità e la composizione della scena. Il sensore principale è da 64MP, molto valido, affiancato da un ultrawide da 12MP e una macro da 5MP. Sebbene sia ovviamente il primo il migliore, anche gli altri due sensori sanno dare soddisfazioni, specialmente in condizioni ottimali. La frontale è invece da 32MP, mentre i video possono raggiungere i 4k a 30fps. La batteria da 4500 mAh è infine pienamente adeguata.

Da segnalare la fotocamera frontale da 20 MP collocata in un piccolo punchole nell'angolo alto a sinistra: una soluzione intelligente che mantiene la continuità dello schermo nella zona più soggetta all'attenzione dell'utente. L'impianto fotografico principale è invece composto da un triplo sensore 108+13+5 MP con grandangolare e macro. La camera principale è senza dubbio quella capace di offrire le prestazioni migliori, con ottimi scatti e una convincente applicazione dell'HDR. Inoltre il comportamento è convincente anche in condizioni di scarsa luminosità. Le altre due camere sono invece funzionali, ma riescono a scattare bene solo con una luce sufficiente. Molto bene la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W che offre una durata ampiamente oltre la giornata anche con utilizzo intenso. Sono supportate le connessioni 5G. Lo street price già sensibilmente ritoccato lo colloca poi ampiamente sotto i 500€, rendendolo una delle scelte migliori in questa fascia.

Xiaomi è uno dei player più importanti della scena Android e nel suo amplissimo catalogo che si aggiorna continuamente in questo momento uno degli smartphone più interessanti nella fascia di prezzo presa in esame è lo Xiaomi Mi 10T Pro. Lo Snapdragon 865 montato è già un biglietto da visita importante, con prestazioni al vertice e la relativa garanzia di una longevità del device, che senza dubbio si manterrà ben utilizzabile e veloce anche nei prossimi mesi. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128 o 256GB di di spazio di archiviazione con memorie UFS 3.1, e anche in questo caso stiamo quindi parlando praticamente del meglio presente sul mercato. Il display da 6,67 pollici IPS con refresh dinamico a 144Hz veramente di ottima qualità: certo non si tratta di un AMOLED, e questo forse può far storcere il naso a queste cifre e tenendo conto che tale tecnologia di sta diffondendo anche su smartphone più economici, eppure è indubbio che la soluzione adottata da Xiaomi fa rimpiangere ben poco l'alternativa più prestigiosa.

Forse giusto la scocca in policarbonato anziché vetro potrebbe lasciare un dubbio in qualche potenziale acquirente, visto il feeling oggettivamente meno pregiato. Si tratta di una scelta che però consente di ridurre il peso complessivo, che si ferma a 190 grammi. Dal punto di vista fotografico troviamo invece un sensore principale Sony da 12MP, con un grandangolare anch'esso da 12 e il teleobiettivo da 8: soprattutto quando lavorano i primi due i risultati sono ottimi, sia in condizioni di luce che in notturna. Molto bene anche i video a 4k e 60fps, ben stabilizzati e luminosi, così come adeguata è la frontale da 32MP. Più che soddisfacente l'autonomia, grazie alla batteria da 4500 mAh.

Salendo un po' di livello e di prezzo la proposta più interessante di Samsung (e più in generale tra le più interessanti dell'intero mercato attuale) è senza dubbio il Galaxy S20 FE, soprattutto nella versione 5G che da è finalmente acquistabile a meno di 600€ grazie alle varie offerte dei rivenditori. Si tratta della variante "Fan Edition" della famiglia S20, una bizzarra etichetta che definisce quella che probabilmente è la miglior versione di questo smartphone di Samsung: d'altra parte la scheda tecnica è di assoluto rispetto, grazie ad uno Snapdragon 865 che è veramente una bomba e garantisce una potenza tale da permettere di affrontare qualsiasi situazione praticamente col braccio fuori dal finestrino. Completano il quadro la GPU Adreno 650 e 6GB di RAM. Bellissimo lo schermo Super Amoled, d'altra parte dalla casa coreana è lecito non attendersi nulla di meno: un pannello da 6.5" con refresh variabile a 120Hz e risoluzione 2400x1080 luminosissimo, definito e molto piacevole da usare, che di fatto non presenta difetti rilevanti. Il punch hole in alto è poi davvero piccolo, quasi trascurabile.

Poco F3

Il brand POCO, di proprietà di Xiaomi, continua a ingranare uscita dopo uscita con dispositivi estremamente convincenti, che stanno raccogliendo buone vendite anche nel nostro Paese nonostante il nome non proprio attraente per noi italiani. Il POCO F3 è uno smartphone dai contenuti davvero ottimi in considerazione del prezzo di vendita, con ben pochi punti deboli da segnalare. Certo non fa emozionare il design, piuttosto banale e che non aggiunge nulla agli stilemi del settore, ma chi bada al sodo potrà apprezzare praticamente tutto ciò che il device ha da offrire, a partire dall'ottimo display AMOLED da 6.67" con refresh a 120Hz per continuare con lo Snapdragon 870 affiancato alla GPU Adreno 650 e a 6 o 8GB di RAM, a seconda della versione.

È subito evidente come il POCO F3 sia quindi uno smartphone con una potenza di fuoco notevole a disposizione, e infatti chi ha interesse nel mobile gaming potrebbe trovare in questo prodotto una eccellente soluzione per ottenere il meglio dai giochi più impegnativi. Dove il POCO F3 mostra qualche debolezza è nel comparto fotografico, discreto ma non al pari del resto: il modulo posteriore 48+8+5 riesce ad essere performante solo con l'obiettivo principale, rivelando diverse lacune con grandangolo e macro. In ogni caso il prezzo di listino, 349€ per la versione 6/128 e 399€ per la 8/256 è davvero stupefacente, rendendo il POCO F3 una scelta potenzialmente quasi perfetta per molti.

Scheda tecnica Poco F3