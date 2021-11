I migliori smartphone fotocamera (novembre 2021)

Ora è proprio lo smartphone lo strumento principale e più comodo per scattare foto, ma non soltanto "point and shoot" come si dice in gergo, punta e scatta: anche gli appassionati possono al giorno d'oggi chiedere qualcosa in più, con i limiti che vengono spostati sempre più in avanti dai vari produttori.

In questo speciale abbiamo selezionato gli smartphone con il miglior reparto fotografico disponibili sul mercato: oramai sappiamo bene tutti quale genere di evoluzioni abbiano subito i sensori dei device che teniamo in tasca, un motivo per cui, questi, hanno praticamente fagocitato l'intero settore delle macchine fotografiche compatte.

La tripla fotocamera da 12 MP per l'ennesima volta dimostra come la corsa ai grandi numeri sia spesso uno specchietto per le allodole, quando è poi tutto il lavoro di contorno a dare la spinta decisiva. E così il contributo dell'A15 Bionic, nuovo stato dell'arte per i SoC della mela morsicata diventa fondamentale per garantire scatti incredibilmente fedeli alla realtà nella riproduzione di luci e colori, con la possibilità di usare il formato RAW per sbizzarrirsi poi in fase di fotoritocco.

Ogni anno le fotocamere di iPhone diventano un punto di riferimento per la categoria, non necessariamente essendo le migliori in assoluto tecnicamente ma per la combinazione impeccabile tra hardware e software, la riproduzione dei colori e la gestione della luce. Anche a questo giro la faccenda è rimasta sostanzialmente stessa, con in più il vantaggio che iPhone 13 Pro è stavolta uguale al fratello maggiore Pro Max, senza subire quindi timori reverenziali.

Anche in notturna i risultati sono brillanti, così come la registrazione di video che può arrivare fino a 8k a 24 FPS. Al di là della componente fotografica c'è poi un telefono con un hardware potentissimo, spinto dallo Snapdragon 888 accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

E non stiamo parlando solo di elogi da PR, visto che anche il sito di riferimento DXOMARK colloca il Mi 11 Ultra tra i primissimi posti nella classifica dei migliori cameraphone in assoluto. Merito di un triplo sensore 50 + 48 + 48 ai vertici del mercato, capace di realizzare scatti incredibilmente realistici con riproduzione perfetta di colori e luci.

Magari non è così scontato immaginare di spendere 1399,99€ (prezzo di listino) per uno smartphone di Xiaomi, colosso cinese che si è fatto conoscere e apprezzare nel corso degli anni soprattutto per i device di fascia bassa e media. Con lo Xiaomi Mi 11 Ultra però il produttore ha voluto creare un prodotto destinato chiaramente ad una nicchia, ma in grado di soddisfare in maniera assoluta gli appassionati di fotografia.

Per quanto riguarda la componente fotografica, è difficile chiedere di meglio: il sensore principale da 108 MP è accompagnato da un doppio teleobiettivo da 10 MP e un ultra grandangolare da 12 MP. Si tratta di una combinazione capace di garantire scatti eccellenti in ogni situazione d'uso, e che si fa apprezzare anche nei video che possono raggiungere gli 8k a 24 FPS.

Tra i migliori cameraphone in assoluto per chi non ha problemi di budget, un posto in altissimo il classifica lo conquista sicuramente il Samsung Galaxy S21 Ultra , il top di gamma della serie S21. All'interno di questo smartphone è infatti condensato il meglio della tecnologia secondo la casa coreana, e già dallo spettacolare schermo AMOLED da 6.8" si capisce di cosa si sta parlando. Si tratta infatti di un pannello eccezionale, con VRR a 120 Hz (ovvero frequenza di refresh variabile in base al contenuto visualizzato) e fino a 1600 nit di luminosità massima.

A maggior ragione concentrandoci su Huawei P40 Pro , uno dei punti di riferimento più elevati tra i cameraphone attualmente in commercio. Sebbene sia in arrivo a breve anche in Europa il successore, il P40 Pro resta un eccellente smartphone per fotografare e fare video, con capacità eccezionali e per certi versi uniche.

Inutile girarci attorno, da quando Huawei è incappata nel cosiddetto Google ban del 2019 che ha escluso i servizi di Google dai suoi smartphone, inevitabilmente si è creato un ostacolo alla loro diffusione. Il colosso cinese ha adottato contromisure come la creazione di un sistema operativo e uno store proprietari, ma la faccenda è ancora lontana dall'essere digerita. Un peccato, perché dal punto di vista hardware e soprattutto in relazione alle capacità fotografiche c'è parecchio di buono nei telefoni del brand in questione.

Il grandangolo e l'ultra grandangolo come detto poggiano sullo stesso sensore, garantendo così una assoluta continuità qualitativa passando da uno all'altro. La qualità è veramente molto alta, senza dubbio capace di battagliare tra i migliori in ogni condizione di luce. Molto buoni anche i video fino a 4k 60 FPS.

Per quanto riguarda l'aspetto di cui parliamo in questo speciale, l'Oppo Find X3 Pro può contare su quattro sensori, due da 50 MP entrambi Sony IMX766, un terzo da 13 MP e il quarto macro da 3 MP. Quest'ultimo è una particolarità, dal momento che viene usato come una specie di microscopio per ingradire in macro fino a 60x: una funzione che riesce a tirar fuori dettagli incredibili dagli scatti ultra ravvicinati, permettendo ai più curiosi di divertirsi parecchio.

Il quadruplo sensore vede la parte del leone dalla coppia di sensori principali, un Sony IMX789 da 48 MP per la grandangolare assieme ad un Sony IMX766 da 50 MP per la ultra wide, accompagnati da un tele da 8 MP e il classico da 2 MP per la gestione della profondità. Al di là dei numeri è la collaborazione con Hasselblad ad avere garantito una marcia in più, soprattutto nel campo della calibrazione e gestione dei colori, molto più naturali e realistici rispetto al solito.

I cinesi di OnePlus ne hanno fatta di strada dai primi "flagship killer": i loro smartphone per lungo tempo hanno saputo garantire prestazioni ed esperienze d'uso di altissimo livello, peccando però sul versante fotografico. Negli ultimi anni l'azienda ha voluto proprio concentrarsi per rimediare a tale debolezza, e OnePlus 9 Pro è la migliore risposta che potessero dare. Anche qui lo Snapdragon 888 è il SoC utilizzato, con 8 o 12 GB di RAM a seconda della versione.

7. ASUS Zenfone 8

Asus Zenfone 8

L'ASUS Zenfone 8 è la prova che non è necessario per forza andare a spendere cifre superiori al 1000€ per avere un ottimo cameraphone in tasca. Certamente il prodotto dell'azienda di Taiwan non può ritenersi al pari di telefoni dal prezzo molto maggiore, eppure si tratta di un device in grado di dare grandi soddisfazioni agli appassionati di fotografia. Tutto questo anche con "solo" un doppio sensore posteriore, in cui la parte del leone la fa ovviamente il principale Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da un grandangolare Sony IMX363 da 13 MP.

Grazie all'ottimo lavoro del software e al supporto dello Snapdragon 888, l'ASUS Zenfone 8 sa farsi valere alla grande con scatti puliti, in cui i colori sono riprodotti in maniera pienamente soddisfacente e le luci vengono gestite molto bene. Notevole anche l'uso dell'HDR, misurato e davvero efficace. I video, di ottima qualità, possono spingersi fino agli 8k a 30 FPS. Le dimensioni più compatte rispetto alla concorrenza, visto il display da "soli" 5.9", possono rappresentare per molti un ulteriore vantaggio a favore di questo ASUS Zenfone 8.

