CrossfireX: la campagna di Remedy al lancio su Xbox Game Pass, ma solo la prima parte

In occasione dell'inizio del preload di CrossfireX su Xbox Series X|S e Xbox One, Smilegate ha annunciato che la prima parte della campagna singleplayer realizzata da Remedy, gli autori di Alan Wake e Control, sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Per chi non lo sapesse, un po' come nel caso di Halo Infinite, CrossfireX ha due "anime": una componente multiplayer PvP free-to-play realizzata dagli sviluppatori di Smilegate e una campagna singleplayer sviluppata da Remedy a pagamento.

Quest'ultima a sua volta è divisa in due parti, Catalyst e Spectre, che spiegano le motivazioni dei gruppi di mercenari Black List e Global Risk, mettendoci nei panni dei soldati di entrambi gli schieramenti.

CrossfireX sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2022 e al lancio la prima parte della campagna singleplayer, Catalyst, sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.

Questo significa che qualora siate interessati all'esperienza singleplayer completa dovrete acquistare necessariamente "CrossfireX Pacchetto Ultimate", disponibile al prezzo di 24,99 euro in prenotazione o 29,99 euro dopo il lancio su Xbox Store, che include entrambe le campagne Catalyst e Spectre, il Pass Battaglia premium della Stagione 1 del multiplayer e il Gatling Ala d'oro. O in alternativa sperare che prima o poi anche la seconda parte arrivi su Xbox Game Pass.

Seppur poco conosciuta nei nostri lidi, la serie Crossfire è una delle più giocate in assoluto nel panorama degli FPS multiplayer, tanto da aver raggiunto quota 698 milioni di giocatori nel mondo.