PlayStation Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2022 disponibili da oggi

I giochi gratis di PlayStation Plus di febbraio 2022 , come abbiamo visto, sono i seguenti:

I giochi gratis per PS5 e PS4 di febbraio 2022 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus , sono disponibili da oggi, come è stato annunciato da Sony nei giorni scorsi, dunque per gli abbonati è possibile da ora effettuare liberamente il download dei tre titoli.

Si tratta dunque di tre giochi alquanto differenti tra loro, in grado di offrire generi e atmosfere molto diversi in cui immergersi, adattandosi a gusti variegati. Ricordiamo che i titoli in questione rimarranno disponibili al download gratuito per gli abbonati fino all'1 marzo 2022.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands è un'espansione per Borderlands 2 pubblicata in versione standalone, che si collega al nuovo Tiny Tina's Wonderlands di prossima uscita, dunque chiaramente un'uscita strategica per prepararci all'arrivo del nuovo titolo da parte di Gearbox.

Planet Coaster: Console Edition è un gestionale incentrato sulla costruzione di parchi tematici, sullo stile dei classici RollerCoaster Tycoon o Theme Park, con una particolare attenzione alle montagne russe e una scala estrema, portandoci a progettare i parchi divertimenti veramente in grande.

EA Sports UFC 4 è, infine, il nuovo capitolo nella simulazione ufficiale del campionato di MMA da parte di EA Sports. Il gioco si porta dietro le nuove licenze sulla stagione di lotta con arti marziali miste e gli atleti collegati, con la consueta attenzione ai dettagli e realismo visti in precedenza nella serie.

Ricordiamo, peraltro, che un dettaglio nelle nuove comunicazioni relative ai PS Plus di febbraio 2022 ha scatenato teorie sul possibile arrivo di Project Spartacus, che potrebbe essere la risposta di Sony a Xbox Game Pass.