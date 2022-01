PS Plus scatena teorie sull'arrivo di Project Spartacus, la risposta Sony al Game Pass

C'è una teoria strana ma anche interessante che sta emergendo nella community PlayStation, tra blog e forum come ResetEra, secondo la quale Project Spartactus - la risposta Sony a Xbox Game Pass - sarebbe in arrivo in base a una scritta in piccolo trovata nel materiale promozionale di PlayStation Plus.

Come segnalato da diversi utenti, negli ultimi mesi sembra che Sony abbia cambiato alcune denominazioni specifiche che riguardano i giochi gratis di PS Plus nei materiali promozionali ufficiali: precisamente da questo mese, per l'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2022, Sony ha cambiato una scritta esplicativa posta sulla cover di presentazione dei titoli in arrivo.



Sotto "Giochi mensili di febbraio", adesso l'art ufficiale in inglese riporta "Disponibili questo mese senza costi aggiuntivi". Il cambiamento sembra normale e innocuo, ma la cosa ha fatto sorgere dei sospetti, in quanto precedentemente la scritta era stata sempre diversa: per i mesi precedenti, si leggeva "Per i membri PlayStation Plus" e in generale, anche in precedenza, c'era sempre un riferimento diretto a PlayStation Plus.

Questo cambiamento, avvenuto proprio ora, secondo alcuni potrebbe presagire il prossimo annuncio di Project Spartacus, ovvero il nuovo servizio su abbonamento onnicomprensivo che era stato fatto trapelare da Bloomberg nelle settimane scorse, come possibile risposta di Sony a Xbox Game Pass, anche se si tratterebbe di qualcosa comunque diverso.

L'idea è che il piccolo cambio di scritta potrebbe indicare un cambiamento nella denominazione o nell'organizzazione generale dei giochi gratis di PlayStation Plus, che potrebbero essere considerati in maniera diversa una volta lanciato il nuovo sistema su abbonamento.

La variazione nella denominazione dei giochi gratis di PS Plus a febbraio

Invece di essere legati esclusivamente a PlayStation Plus, diventerebbero titoli gratuiti comuni sia a quest'ultimo che agli abbonati a Spartacus (o quale sarà il suo nome), oppure potrebbe essere previsto un cambiamento totale anche per il nome di PS Plus.

In ogni caso, per il momento sono solo teorie selvagge di vari utenti, dunque restiamo in attesa: aggiungendo questa a quelle su un possibile State of Play a febbraio 2022, sta montando l'idea che il mese prossimo possa avvenire proprio la presentazione del nuovo servizio su abbonamento Sony.