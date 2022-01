Nvidia GeForce Now disponibile su TV LG con l'app ufficiale in versione stabile

Nvidia GeForce Now è arrivato in via ufficiale sui TV LG attraverso un'app in versione definitiva, che dovrebbe essere disponibile al download già in queste ore per i modelli più recenti della marca coreana dopo il periodo di beta test svolto nei mesi scorsi.

L'app in versione stabile di Nvidia GeForce Now dovrebbe comparire nel Content Store dei TV LG di ultima generazione compatibili con il servizio, tra i quali i modelli rilasciati nel 2021 come gli OLED C1, G1 e A1 ma anche diversi e altri TV UHD LG tra i quali la serie Nanocell.

Per celebrare, Nvidia ha lanciato anche una promozione che consente ai nuovi acquirenti di questi TV di ottenere un abbonamento Priority gratis per 6 mesi, ma purtroppo l'iniziativa sembra legata esclusivamente al mercato USA, per il momento.

Nvidia GeForce Now su TV LG in un'immagine

In ogni caso, chi è già dentro il servizio GeForce Now e possiede un TV LG compatibile può scaricare e utilizzare l'app ufficiale per sfruttare lo streaming Nvidia direttamente sul televisore.

Si tratta di una soluzione simile a quella già vista con l'app di Stadia, che porta a un'ulteriore semplicità di accesso al gioco in streaming con un'integrazione molto più semplice, su cui LG sembra essere alquanto all'avanguardia. In sostanza, basta un controller e la TV con l'app installata per accedere al catalogo Nvidia GeForce Now, ovvero più o meno quello che ci si aspettava da tempo come evoluzione per questo tipo di servizi, in attesa di vedere anche il passo di Microsoft con il suo Xbox Cloud.

Tutto questo arriva all'interno di un ricco "GeForce Now Thursday", ovvero il giovedì di aggiornamenti classico da parte di Nvidia, che ha presentato anche 3 nuove opzioni di upscaling per la risoluzione aggiunte: AI Enahnced (attraverso il network neurale), Enhanced (qualità superiore) e Standard. Inoltre, sono stati annunciati 5 nuovi giochi in arrivo su GeForce Now, ovvero: